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Хто має право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 224

 

Пільга надається протягом 12 місяців з місяця визначення такого права

Пенсійний фонд України надав роз'яснення, хто має право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг.

Право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості.

Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:

  • педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв, бібліотек;
  • працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Членам сім’ї пільговика зазначена пільга не надається.

Пільга залежить від доходу. Вона надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році – 3760 грн). Пільга надається протягом 12 місяців з місяця визначення такого права.

Необхідні документи – довідка або записи в трудовій книжці, які засвідчують дані про роботу людини в сільській місцевості за окремими спеціальностями. На підставі наданих документів інформація про пільговика вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для призначення пільги пенсіонерам, які перебувають на обліку в реєстрі, потрібно надати:

  • заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
  • документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Подати заяву та необхідні документи до фонду можна в один із способів:

  • особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштою, на адресу органу фонду;
  • online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» чи через портал «Дія».
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Пенсійний фонд пенсіонери сільська місцевість село пільги Комунальні послуги
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