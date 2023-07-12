Пологове відділення лікарні «Правобережна» отримало гуманітарну допомогу від фонду ООН ЮНІСЕФ

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 189

Пологове відділення Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» отримало гуманітарну допомогу від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Про це йдеться на сторінці медзакладу в інстаграмі.

До лікарні надійшло сучасне медичне обладнання:

інкубатор автоматичний;

портативний монітор пацієнта;

стіл реанімаційний для новонароджених;

блок для фототерапії (для лікування жовтяниці у дітей).

У відділення також передали 50 ковдр для створення більш комфортних умов перебування пацієнтів.

— Це була велика допомога від ЮНІСЕФ на всю Полтавську область, її отримали всі пологові відділення, перинатальні центри, дитячі лікарні. Ми вже кілька таких посилок отримували — і медикаменти, і ковдри, і апаратура. Ми з цією програмою працюємо на високому рівні, — розповідає завідувачка пологового відділення Світлана Шестакова.

Вона прокоментувала ТЪ, що таке обладнання лікарня вже мала, але якщо з’являється нове, йому завжди раді. Наприклад, автоматичних інкубаторів у лікарні вже є два, але той, що надійшов — найновіший з них. Лікарі вміють працювати з таким обладнанням, тож спеціального навчання не знадобиться, щоб його опанувати.