Пологове відділення лікарні «Правобережна» отримало гуманітарну допомогу від фонду ООН ЮНІСЕФ

Пологове відділення Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» отримало гуманітарну допомогу від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Про це йдеться на сторінці медзакладу в інстаграмі.
До лікарні надійшло сучасне медичне обладнання:
У відділення також передали 50 ковдр для створення більш комфортних умов перебування пацієнтів.
Вона прокоментувала ТЪ, що таке обладнання лікарня вже мала, але якщо з’являється нове, йому завжди раді. Наприклад, автоматичних інкубаторів у лікарні вже є два, але той, що надійшов — найновіший з них. Лікарі вміють працювати з таким обладнанням, тож спеціального навчання не знадобиться, щоб його опанувати.
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