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Сьогодні з Крюківського мосту хотів стрибнути чоловік, але його врятували

Сьогодні, 19:41 Переглядів: 1

 

Поліцейські встигли відвернути трагедію

Сьогодні, 12 липня, з Крюківського мосту хотів стрибнути чоловік, але від фатального кроку його врятували поліцейські. Про це інформує патрульна поліція міста.

Близько 6.00 інспектори Валерій Білюга та Владислав Бондаренко отримали виклик про те, що за поручнями Крюківського мосту стоїть чоловік та має намір вкоротити собі віку.

Прибувши на місце події, патрульні вжили всіх заходів, щоб врятувати 27-річного громадянина. Інспекторам вдалось налагодити розмову з чоловіком та переконати, що завжди є інші шляхи вирішення проблем. Після цього він відмовився від наміру скоїти самогубство та добровільно сів до службового авто, після чого його передали медикам.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Крюківський міст порятунок патрульна поліція самогубство
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