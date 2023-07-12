До Кременчука розбиратися з тарифами на тепло приїздили чиновники з Мінінфраструктури

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 1

Якщо «Полтаватеплоенерго» не застосує тарифи, які були до початку мораторію на підняття тарифів, і не звернеться до держави за компенсацію, заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України порадив місцевим споживачам йти до суду

Якщо встановлений тариф економічно обґрунтований, але водночас застосований до споживачів тариф є нижчим за встановлений, то підприємство може подати у встановленому порядку відповідні розрахунки та отримати від держави компенсацію.

На цьому сьогодні, 12 липня, наголосив у Кременчуці заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Бутенко. Він разом із заступником директора Департаменту – начальником відділу теплопостачання Департаменту комунальних послуг Андрієм Ведмедем взяв участь у нараді, які відбулася у Кременчуцькій міській раді стосовно обговорення питань застосування Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

— Зараз законом передбачні мораторій та відповідний компенсаторний механізм, — наголосив Олександр Бутенко.

Водночас він зауважив, що якщо ж підприємство — надавач послуг не звертається до держави за компенсацією, це внутрішні бізнес-процеси підприємства.

На запитання «Кременчуцького Телеграфа» щодо того, що ж робити кременчужанам, Олександр Бутенко порадив звертатися до суду.

За його словами, якщо питання тарифів не вирішується, то споживач має подати позов до суду, який має зобов’язати надавача послуг перерахувати тариф, або вжити відповідних заходів виключно у правовому полі.

І хоча заступник міністра погодився, що в українських судах тарифні справи розглядаються достатньо тривали час.

— Але, все ж таки, є можливість та методика перерахунку, є можливість компенсації. Тому якщо будуть прийняте рішення, що тарифи були встановлені з порушення умов законодавства, суб'єкт має звернутися до підприємства, і воно має зробити відповідний перерахунок, — зауважив Олександр Бутенко.

На запитання «Кременчуцького Телеграфа» про те, який же найшвидший та найбезболісніший вихід з цієї ситуації, заступник міністра заявив, що не хотів би давати власну оцінку, і що міністерство свою позицію закріпило у відповідях на листи, з якими до нього зверталися.

Але прямої відповіді Олександр Бутенко не надав.

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