Психологічна допомога у сімейного лікаря: НСЗУ роз'яснила, чи всі «сімейники» можуть її надавати

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 3

Пацієнти звертаються до сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів із багатьох питань. Зокрема й за отриманням психологічної допомоги.

Так, 16 травня ми писали, що з початку 2023 року кременчуцькі сімейні лікарі надали 159 послуг із первинної психологічної допомоги. На той момент їх отримали 89 жінок, 36 чоловіків і 34 дитини.

Тож постає питання — чи будь-який сімейний лікар може надавати психологічну допомогу?

За твердженням Національної служби здоров’я України, це — не так!

. Тож лише лікарі саме в цих закладах первинної медичної допомоги надають пацієнтам базову психологічну допомогу безоплатно! — зазначають в НСЗУ. — Для цього потрібно пройти певне навчання з ведення та лікування пацієнтів з психічними та неврологічними розладами й отримати спеціальний сертифікат, наприклад — mhGAP. Знайти такого лікаря можна в закладах із договором із НСЗУ за пакетом « Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги Тож лише лікарі саме в цих закладах первинної медичної допомоги надають пацієнтам базову психологічну допомогу безоплатно! — зазначають в НСЗУ.

Де знаходиться найближчий медичний заклад, підкаже наш оператор контакт-центру за номером 16-77 або дашборд «Надавачі медичної допомоги за напрямом: Психологічна та психіатрична допомога».

— Тож будьте уважні перед тим, як звернутися до сімейного лікаря по психологічну допомогу! Переконайтеся, що саме в цьому закладі це можливо, — наголошують в НСЗУ.

Читайте також: