Психологічна допомога у сімейного лікаря: НСЗУ роз'яснила, чи всі «сімейники» можуть її надавати

Пацієнти звертаються до сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів із багатьох питань. Зокрема й за отриманням психологічної допомоги.
Так, 16 травня ми писали, що з початку 2023 року кременчуцькі сімейні лікарі надали 159 послуг із первинної психологічної допомоги. На той момент їх отримали 89 жінок, 36 чоловіків і 34 дитини.
Тож постає питання — чи будь-який сімейний лікар може надавати психологічну допомогу?
За твердженням Національної служби здоров’я України, це — не так!
Де знаходиться найближчий медичний заклад, підкаже наш оператор контакт-центру за номером 16-77 або дашборд «Надавачі медичної допомоги за напрямом: Психологічна та психіатрична допомога».
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