Виправлення через читання: у Раді пропонують скорочувати терміни ув’язненим, які читають книжки

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В Україні пропонують скорочувати терміни ув’язнення за читання «правильної» літератури. За одну прочитану книжку «скидатимуть» три дні від загального терміну. Підтверджувати читання пропонують через здавання іспиту.

Відповідний законопроєкт № 9477 зареєстрували у Верховної Ради України 10 липня. Його ініціаторами виступили народний депутат Сергій Гривко та три його помічника-консультанта.

Проєкт закону носить доволі довгу назву — про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення строку відбування покарання засудженим, яким призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв’язку з діями, які підтверджують, що засуджена особа стала на шлях виправлення за допомогою саморозвитку.

Отже, головна ідея, закладена у ньому — виправлення через читання. Звісно, читання не будь-яких, а «правильних» книжок.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що установи позбавлення волі окрім функції покарання повинні виконувати також функцію ресоціалізації та виховання. Виправлення засудженого досягається багатьма факторами, а одним із них є читання правильно підібраної літератури.

— В умовах обмежених можливостей для людей, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях (значно обмежені контакти із зовнішнім світом, слабкий рівень комунікації та отримання нової інформації) доцільно використовувати традиційний та водночас ефективний спосіб отримання людиною інформації та знань — за допомогою читання літератури, — пояснюють автори законопроєкту.

Такий метод перевиховання вони називають бібліотерапією, вказуючи, що подібну практику у своїх роботах описували світові та українські науковці, і за їхніми висновками, бібліотерапія справді дає позитивний результат.

Виправлення засудженого (процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки) досягається за допомогою багатьох факторів. — Зміна свідомості злочинця, формування у нього правильних духовних та моральних цінностей, цілей (аспект соціально-виховної роботи) може суттєво вплинути на поведінку засудженої особи, підштовхнути її переглянути свої погляди на життя та переоцінити вчинки, визначити правильні пріоритети, отримати бажання звільнитись від кримінального минулого і повернутись до нормального життя. Одним зі способів позитивного впливу на засуджену особу є надання їй інформації про альтернативні шляхи розвитку, висвітлення прикладів правильного вибору людьми цінностей і цілей, успішної самореалізації і становлення особистостей, досягнення ними життєвого успіху без злочинів. В цьому контексті важливим є доведення до засуджених осіб, зокрема, прикладів патріотизму, людських досягнень у науковій сфері, винахідництві, спорті і т. д., а також любові і гарного ставлення до оточуючих (філантропії, меценатства), духовного розвитку особистості і просвітництва. На таких прикладах засуджена особа зможе зробити правильні висновки, вдосконалитись, змінити вектор свого життя на краще. Саморозвиток засудженої особи (робота над собою щодо якісного поліпшення певної сфери життя, особистісного зростання) завжди має позитивний вплив на її свідомість та поведінку і, таким чином, неодмінно сприяє її виправленню, — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Ініціатори змін у законі зазначають, що «підтримка бібліотерапії як способу позитивного впливу на засуджених осіб існує і серед суддів». Вони говорять, що «все частіше можна побачити ухвали суду про застосування запобіжних заходів із додатковим покладенням на обвинувачену особу зобов’язань із прочитання певних літературних творів, а також вироки суду, в яких фігурують умовні терміни та зобов’язання щодо прочитання книг».

Одним із таких прецедентів в Україні вони називають вирок судді Малиновського районного суду Одеси Олександра Гарського, ухвалений 20 жовтня 2021 року, яким він звільнив обвинувачених від основного покарання та призначив додаткове покарання у вигляді читання художніх творів Марка Твена, Джека Лондона та Тараса Шевченка.

— Читання книг, як покарання, може по-іншому впливати на свідомість людини. Це у майбутньому може перевиховати людину, котра оступилася… У випадку з читанням книг, я певен, що це дає хороший ефект, не зважаючи на вік людини, — публічно заявив тоді суддя.

Автори законопроєкту вважають, що «метод бібліотерапії доцільно впровадити у систему заходів, пов’язаних з відбуванням покарання, як інструмент мотивації засуджених осіб до дострокового звільнення від відбування покарання».

У Кримінальному кодексі України є стаття про зменшення терміну відбування покарання, якщо ув’язнений став на шлях виправлення. Тож читання книжок автори законопроєкту пропонують додати до цього переліку.

На їх думку Міністерство юстиції України повинне затвердити перелік літератури для ув’язнених. Після того, як засуджений прочитав книжку із цього переліку, він має підтвердити це за допомогою іспиту в електронній системі. Таким чином буде проводитися облік прочитаної літератури. За одну прочитану книжку пропонують скорочувати термін ув’язнення на 3 доби. Проте кількість прочитаних книг, яка дає право на зменшення строку покарання, для кожного засудженого має становити не більше 10 одиниць за календарний рік.

Наразі законопроєкт № 9477 передали для ознайомлення в профільні комітети.