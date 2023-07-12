Будівельне сміття в подарунок: у Кременчуці виник конфлікт з порушниками правил благоустрою

Майданчики для збору твердих побутових відходів, що розташовані вздовж доріг, у Кременчуці перетворилися на місця, куди звалюють всякий непотріб з проїжджаючим повз автівок, перетворюючи їх у мінісміттєзвалища. Сьогодні надвечір, така спроба позбутися будівельного сміття ледь не закінчилася бійкою.
До майданчика зі сміттєвими контейнерами, що розташований поруч з будинком №18 на вулиці Вадима Пугачова, під’їхала автівка і три чолов’яги почали спритно розвантажувати з неї мішки з будівельним сміттям. Вони встигли вивантажити та скласти поруч зі сміттєвими контейнерами кілька десятків таких мішків, поки це не побачили мешканці будинку, які рішуче вимагали припинити це робити. Розгорівся конфлікт з погрозами. Довелося викликати патрульну поліцію. В результаті будівельне сміття його власники завантажили назад до своєї автівки й кудись поїхали.
Скоріш за все, вони його десь таки викинуть. Адже намагання зекономити декілька сотень гривень на вивезенні будівельного сміття для багатьох важливіше, ніж правила благоустрою та чистота у рідному місті.
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