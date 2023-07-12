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Будівельне сміття в подарунок: у Кременчуці виник конфлікт з порушниками правил благоустрою

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 158

 

Сміття завантажили назад до своєї автівки, але проблеми його утилізації це не вирішило

Майданчики для збору твердих побутових відходів, що розташовані вздовж доріг, у Кременчуці перетворилися на місця, куди звалюють всякий непотріб з проїжджаючим повз автівок, перетворюючи їх у мінісміттєзвалища. Сьогодні надвечір, така спроба позбутися будівельного сміття ледь не закінчилася бійкою.

До майданчика зі сміттєвими контейнерами, що розташований поруч з будинком №18 на вулиці Вадима Пугачова, під’їхала автівка і три чолов’яги почали спритно розвантажувати з неї мішки з будівельним сміттям. Вони встигли вивантажити та скласти поруч зі сміттєвими контейнерами кілька десятків таких мішків, поки це не побачили мешканці будинку, які рішуче вимагали припинити це робити. Розгорівся конфлікт з погрозами. Довелося викликати патрульну поліцію. В результаті будівельне сміття його власники завантажили назад до своєї автівки й кудись поїхали.

Скоріш за все, вони його десь таки викинуть. Адже намагання зекономити декілька сотень гривень на вивезенні будівельного сміття для багатьох важливіше, ніж правила благоустрою та чистота у рідному місті.

- У нас це постійно. У ніч на понеділок якесь харчове підприємство чи магазин викинули на сміттєвий майданчик декілька мішків з м'ясними залишками. Собаки їх розтягали навкруги й було справжнє страхіття - реальне сміттєзвалище. Треба посилити контроль щодо вивезення сміття як з боку підприємств, так і з боку жителів приватного сектору. Бо часто з автівок викидають сміття жителі приватного сектору, який знаходиться поруч з нашим будинком, - зазначила мешканка цього будинку Тетяна. 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: сміття контейнери благоустрій патрульна поліція порушники
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