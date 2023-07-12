Забруднена вода доходить до Поток та Щербаків на Кременчуччині, риба задихається

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 744

На межі Поток Кременчуцької громади та у Щербаках спостерігається забруднення води, а риба себе веде мляво. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів староста Потоківського старостинського округу Кременчуцької громади Юрій Зоря під час виїзного засідання екологічної комісії Полтавської обласної ради.

Нагадаємо, 9 липня до Псьол вище Омельника та Запсілля після зливи потрапили стоки невідомого походження, у результаті чого встановили заборону на купання у річці та вилов риби.

- На межі нашої території ми спостерігаємо, що риба веде себе мляво. Вода буде йти нашою територією, і завтра-післязавтра ми можемо почути це лихо, - сказав Юрій Зоря.

Він додав, що купатися згідно з розпорядженням районної військової адміністрації заборонено, про це висять попереджувальні таблиці. Ситуація з питною водою - нормальна, у Потоках - централізоване водопостачання.

- На даний момент необхідності у підвозі питної води немає, - зазначив Юрій Зоря.

Нагадаємо, 10 липня пресу під час виїзду до села Гуньки запевнили, що місце потрапляння стоків перекрили. Проте все виявилося не зовсім так. Сьогодні ми побачили зовсім іншу картину та поспілкувалися з місцевими мешканцями, які стверджують, що це наслідки діяльності свиноферми у Демидівці.

За даними Держпродспоживслужби, у воді перевищує концентрація аміаку.

- Це безвідповідальна та безконтрольна діяльність та безконтрольність чиєїсь діяльності - це стовідсотково, - сказав член екологічної комісії Полтавської обласної ради та заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко.

Сьогодні у складі комісії, яку очолює депутат Євген Корф, працювали Держпродспоживслужба, Держекоінспекція та департамент екології ОВА.

Депутати дійшли попереднього висновку - сталася екологічна катастрофа щонайменше регіонального масштабу

Завтра ми детально розповімо та покажемо, що побачили на власні очі.