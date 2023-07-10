Місце ймовірного потрапляння стоків у Псел на Кременчуччині перекрили

Сьогодні, 11:39 Переглядів: 723

У РВА кажуть — річці нічого не загрожує, втім, остаточну причину забруднення з’ясує слідство

Сьогодні, 10 липня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» разом із начальником Кременчуцької РВА Олегом Лєдніком та головою Омельницької громади Андрієм Пирогом побував у селі Гуньки. Саме тут, за попередніми даними, сталося потрапляння стоків невідомого походження у річку Псел.

Нагадаємо, напередодні, 9 липня, на річці Псел вище села Запсілля у воду потрапила невідома речовина.

За словами Олега Лєдніка, визначене місце, звідки нечистоти потрапили до річки Псел.

— За попередньою інформацією, внаслідок сильних опадів утворилися великі потоки води. Вони зачепили поля, на яких були складені продукти біологічного походження (можливо, перегній), в результаті чого маємо таке забруднення. Аналізи води показують, що у воді перевищена концентрація аміаку та нітратів. Утім, точно сказати, що саме потрапило до річки — неможливо, — сказав він.

Він також додав, що вчора проводили зйомку з квадрокоптера, бачили, що вода вирувала на відстані 8-12 кілометрів звідси. І могла зачіпати на своєму шляху що завгодно. І стихійні звалища, і поля.

— Все це буде встановлено в ході слідчих дій, — сказав Олег Лєднік.

Місце, звідки нечистоти потрапляли в Псел, вже перекрили.

— Було прийнято рішення перекрити цей канал, це найнижча точка. Наразі річці нічого не загрожує.

Ми підійшли також і до річки — в районі мосту через Псел, поблизу Омельника. На берегах — поодинока мертва риба, масового мору у цьому місці ми не побачили. Сильного запаху біля річки та поблизу каналу у Гуньках — не відчули.

Олег Лєднік нагадав, що поліція відкрила кримінальне провадження за даним фактом. Вчора на місці працювали фахівці. Проте через складні погодні умови (високий рівень води після дощу — ред.) не в усі місця, де потрібно проводити слідчі оперативні дії, вдалося потрапити. Чекаємо, поки підсохне ґрунт.

Тим часом у соцмережах ширилася інформація, що буцімто нечистоти у вигляді навозу, що зберігали в лагунах, пішли зі свиноферми, яка знаходиться в селі Демидівка.

На це Олег Лєднік відповів, що лагуни ферми, що у Демидівці, попередньо обстежені, там порядок. Проте остаточні висновки — за слідством.

Зараз в селах Омельницької громади проводять дослідження води у свердловинах та колодязях.

— Комунальним службам дали завдання сформувати запаси питної води, щоб у разі потреби забезпечити населення. Наразі вода відповідає санітарним нормам, — сказав голова Омельницької громади Андрій Пирог. — Держпродспоживслужба щогодини бере проби води на дослідження.

До Псла потрапили стоки зі сміттєзвалищ: купатися в річці, ловити та вживати рибу — заборонено

Сьогодні знову працюватиме комісія ТЕБ та НС — ситуацію моніторять. Заборона на купання та вилов риби зберігається.