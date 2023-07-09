Поліція розпочала розслідування через забруднення річки Псел на Кременчуччині

Сьогодні, 18:38 Переглядів: 441

Поліція Полтавщини розпочала розслідування за фактом порушення правил охорони вод у Кременчуцькому районі. Мова йде про раптове забруднення річки Псел у районі Запсілля. Як повідомили правоохоронці, місцеві мешканці поскаржилися на забруднення води у річці Псел, вздовж берегової лінії, біля сіл Гуньки та Запсілля, а біля берега виявили значну кількість мертвої риби.

Слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та інспектори обласного центру контролю та профілактики хвороб МО3, що виїхали на місце, візуально помітили забарвлення води темно-коричневого кольору. А на березі річки та у самій воді виявлена значна кількість мертвої риби. Наразі здійснено огляд берегової лінії р.Псел в селах Запсілля, Омельник та Гуньки.

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Зазначено, що Полтавський обласний центру контролю та профілактики хвороб МОЗ зробив забори води в річці.

За цим фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 242 (Порушення правил охорони вод, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з'ясовує слідство.

Нагадаємо, поліції доручили забезпечити патрулювання прилеглих територій біля річки Псел з метою забезпечення заборони на відвідування громадян забрудненої території.





