Поліція патрулюватиме територію біля Псла на Кременчуччині

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 218

Під контроль взяли і торгівлю рибою в роздрібній мережі Кременчуцького району

Правоохоронним органам доручили забезпечити патрулювання прилеглих територій біля річки Псел з метою забезпечення заборони на відвідування громадян забрудненої території. Про це свідчить рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременчуцького району, яку 9 липня терміново провели в селі Запсілля.

Нагадаємо, сьогодні на річці Псел вище села Запсілля у воду потрапила невідома речовина. За попередніми даними через сильні опади малі річки вийшли з берегів та розмили деякі стихійні сміттєзвалища.

Крім того, комісія доручила поліції взяти під контроль торгівлю рибою в роздрібній мережі Кременчуцького району.