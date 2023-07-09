Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Поліція патрулюватиме територію біля Псла на Кременчуччині

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 218

 Під контроль взяли і торгівлю рибою в роздрібній мережі Кременчуцького району

Правоохоронним органам доручили забезпечити патрулювання прилеглих територій  біля річки Псел з метою забезпечення заборони на відвідування громадян забрудненої території. Про це свідчить рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременчуцького району, яку 9 липня терміново провели в селі Запсілля.

Нагадаємо, сьогодні на річці Псел вище села Запсілля у воду потрапила невідома речовина. За попередніми даними через сильні опади малі річки вийшли з берегів та розмили деякі стихійні сміттєзвалища. 

Крім того, комісія доручила поліції взяти під контроль торгівлю рибою в роздрібній мережі Кременчуцького району.

0
Автор: Ольга Мінчук
Теги: екологія Псел Запсілля поліція Кременчуцький район
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх