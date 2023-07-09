Ракам і Дівам тиждень принесе позитивні зміни, а Стрільцям не можна нічого міняти: гороскоп на 10-16 липня

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 4

Овен (21.03-20.04)

Це перехiдний перiод, i скоро у вас з’являться новi завдання i вiдкриється друге дихання. А поки що спокiйно упорядковуйте справи i продовжуйте користуватися можливостями, якi дарує вам цей перiод. Зустрiч у вiвторок може змiнити вашi плани. Починаючи з п’ятницi, знiмаються всi обмеження - дiйте смiливiше.

Сприятливi днi – 11, 16; несприятливий – 12.

Телець (21.04-21.05)

Зараз ви можете зробити свiй житловий простiр будинком своєї мрiї. Якщо в будинку у вас повний порядок, то реалiзуйте давнi iдеї на роботi, удосконалюйте проєкти, з якими працюєте тривалий час. З четверга може вiдбутися переорiєнтацiя, а з п’ятницi ви вже наполегливо займатиметься новою цiкавою справою. Якщо вас турбує проблема зайвої ваги, цього тижня добре спробувати нову дiєту.

Сприятливi днi – 10, 12; несприятливий – 16.

Близнюки (22.05-21.06)

Вашi витрати поки явно перевищують доходи, але з п’ятницi все повернеться в накатану колiю i почнеться сприятливий перiод для реалiзацiї нових проєктiв. Це слушний час для спiлкування, консультативної i рекламної дiяльностi. Придiлiть бiльше уваги домашнiм справам та спiлкуванню з близькими. Можна робити покупки, займатися своїм зовнiшнiм виглядом, зустрічастися з друзями.

Сприятливий день – 11; несприятливий – 12.

Рак (22.06-22.07)

Тиждень принесе багато позитивних змiн та приємних вражень. Справи просуватимуться без особливих зусиль з вашого боку. Не перенапружуйтеся. Незабаром темп вашого життя прискориться, а поки що включайте фантазiю – i вiдпочивайте, розважайтеся. З четверга вам захочеться проявити рацiональнiший пiдхiд до розвитку тем, що вас цiкавлять. Можна робити придбання, не обмежуючи себе у витратах – ви їх легко компенсуєте.

Сприятливi днi – 11, 12; несприятливих немає.

Лев (23.07-23.08)

Цей час вiдкриє для вас перiод активних змiн. Цілком можливо, що доведеться робити вибiр, який не входив у вашi плани. Кульмiнацiя подiй тижня очiкується в недiлю, але до цього вам бажано розрахуватися з боргами у всiх сенсах. Не ускладнюйте вiдносини в колективi та з начальством, навiть якщо вас розпирають амбiцiї, або ви вiдчуваєте свою правоту. З четверга в грошових справах намiтиться прогрес.

Сприятливi днi – 14, 16; несприятливий – 10.

Діва (24.08-23.09)

Майже весь тиждень оптимально пiдходить для завершення справ, наведення ладу i пошуку iнформацiї, яка стане в пригодi для реалiзацiї ваших нових планiв i проєктiв. Змiни можуть вiдбуватися i в особистому життi. Зустрiчi i розмови цього тижня можуть вказати вам на вашу провину в якомусь конфлiктi. У вихiднi з’явиться прекрасна можливiсть її загладити.

Сприятливий день – 11; несприятливий – 15.

Терези (24.09-23.10)

Плануйте на четвер який-небудь важливий для вас захiд – зустрiч, переговори, обговорення з близькою людиною ваших спiльних планів. Але формальне оформлення союзiв або угод краще здiйснити у п’ятницю. Добре на цьому тижнi працювати в групi однодумцiв, розширювати сферу контактiв та вести переговори з дальнiми партнерами. У вихiднi будьте обережними пiд час спортивних тренувань - можливi травми.

Сприятливi днi – 12, 14; несприятливий – 15.

Скорпіон (24.10-22.11)

Звернiть увагу на iнформацiю, яка надійде пiд час зустрiчей, листування або власного пошуку в понедiлок. Вона допоможе вам розвинути нову тему в недалекому майбутньому. З п’ятницi можливе iстотне просування в справах. В особистих стосунках великого значення набувають тонкощі та нюанси. Проявляйте щедрiсть, робiть для коханої людини що-небудь приємне. Краще всього втiлити в життя якесь ваше спiльне бажання.

Сприятливi днi – 10, 11; несприятливий – 14.

Стрілець (23.11-21.12)

Не поспiшайте на цьому тижнi нiчого мiняти – ваш час ще не настав. Працюйте над нагальними питаннями, наводьте лад у власних справах. Не вiдмовляйтеся вiд додаткового навантаження, якщо це пiде на користь вашим проєктам. У п’ятницю може несподiвано вдало вирiшитися якесь важливе для вас питання. На вихiднi плануйте активний вiдпочинок, вiдновлюйте спортивнi тренування.

Сприятливий день – 15; несприятливий – 10.

Козеріг (22.12-20.01)

Цей час якнайкраще пiдходить для вирiшення особистих питань. Через тиждень вас чекають сюрпризи, але саме зараз прийдуть першi сигнали змiн i нових можливостей. Подумайте, з якими питаннями i без вас впораються партнери. В п’ятницю добре вiдновлювати листування або переговори з тими, хто вiд вас далеко. У вихiднi можна робити дорогi покупки.

Сприятливi днi – 12, 16; несприятливий – 11.

Водолій (21.01-19.02)

Наберiться терпiння i не форсуйте подiї. Ваш час на пiдходi. А поки знаходьте якомога бiльше часу для вiдпочинку, займайтеся власним здоров’ям. Вiвторок вiдкриє для вас новi перспективи в партнерських вiдносинах. Але зважте на те, що подвiйнi стандарти зараз можуть зiграти з вами злий жарт.

Сприятливий день – 10; несприятливий – 13.

Риби (20.02-20.03)

На роботi назрiвають змiни. У понедiлок вам належить вiдволiктися на вирiшення особистих питань. З вiвторка смiливо здiйснюйте те, що задумали. На суботу та недiлю плануйте розважальнi i одночасно кориснi заняття, проявiть увагу своєму зовнiшньому вигляду – попереду вас чекає багато зустрiчей та цiкавого спiлкування.

Сприятливий день – 16; несприятливий – 14.