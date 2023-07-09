Перевізник компенсує вартість відерця жінці з Кременчуччини, яку водій маршрутки збив з ніг

Водій маршрутки пообіцяв особисто поїхати до жінки, аби принести вибачення та компенсувати вартість відерця, яке вона пошкодила під час падіння
Вчора, 6 липня, близько 13.00, у Кременчуці водій маршруту №130 (Центр - село Білецьківка) збив з ніг жінку, яка виходила з маршрутки та ледь не переїхав її.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв'язався із постраждалою Галиною.
Жінка розповіла, що вона виходила з палицею з маршрутки на зупинці. Коли вона ще не встигла вийти, а лише поставила палицю, водій почав їхати, вона не втрималася та впала на спину. На щастя, там був рюкзак, і внаслідок падіння жінка лише подряпала руку. Також, за словами Галини, подібна поведінка водія була не вперше, і жінка була впевнена, що водій це зробив навмисно.
Наступного дня, 7 липня, ми зв'язалися з директором приватного підприємства «Лідер Авто» Юрієм Дудкіним. Саме це підприємство займається перевезеннями за маршрутом №130.
Також, за його словами, під час падіння Галина пошкодила відерце, для неї це була найбільша втрата, тому вона попросила компенсувати їй вартість відерка.
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