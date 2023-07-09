Опитування ТЪ: де містяни зазвичай відпочивають у районі Кременчука

Середина літа – час відпусток та відпочинку. Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями та попитав у містян, де вони зазвичай відпочивають у районі Кременчука.
За результатами опитування, більшість кременчужан надають перевагу відпочивати за містом. А декому з містян просто не вистачає часу на відпочинок.
Детальніше дивіться у відео:
Де можна відпочити влітку в районі Кременчука: бази відпочинку та озера
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.