Опитування ТЪ: де містяни зазвичай відпочивають у районі Кременчука

Сьогодні, 18:57 Переглядів: 123

Середина літа – час відпусток та відпочинку. Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями та попитав у містян, де вони зазвичай відпочивають у районі Кременчука.

За результатами опитування, більшість кременчужан надають перевагу відпочивати за містом. А декому з містян просто не вистачає часу на відпочинок.

Детальніше дивіться у відео:





Де можна відпочити влітку в районі Кременчука: бази відпочинку та озера