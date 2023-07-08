Де можна відпочити влітку в районі Кременчука: бази відпочинку та озера

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Липень – місяць спеки, відпусток та відпочинку. Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав до купи усі місця відпочинку в районі Кременчука та готовий поділитися з вами інформацією про них.

Бази відпочинку

На березі Дніпра

База відпочинку «Чайка» – село Нагірне, Кременчуцьке водосховище

Житло: чотиримісні будиночки різного рівня комфорту. Є холодна і гаряча вода, душова кабіна, туалет, телевізор, чайник, набір посуду, в деяких — мікрохвильова піч. Вартість – 600-1000 грн, залежно від рівня комфорту. Постільна білизна – 30 грн з людини. Приготування їжі лише на мангалах. Вода з артезіанської свердловини. Дрова – 20 грн.

чотиримісні будиночки різного рівня комфорту. Є холодна і гаряча вода, душова кабіна, туалет, телевізор, чайник, набір посуду, в деяких — мікрохвильова піч. Вартість – 600-1000 грн, залежно від рівня комфорту. Постільна білизна – 30 грн з людини. Приготування їжі лише на мангалах. Вода з артезіанської свердловини. Дрова – 20 грн. Розваги: Човен на веслах – 100 грн/год, з мотором – 300-500 грн. Катамаран (2 людини) – 100 грн/год. Плавуча альтанка (до 10 людей) – 100-500 грн/год. Парусна яхта – 250-400 грн/год, Sub-дошка – 150 грн/год, лазня – 200 грн/год. Є рибалка.

Телефон: (067) 532 90 69.

База відпочинку «Волна» – Світловодськ, вулиця Заводська 4-Л, річка Дніпро

Житло: Готельні номери від економкласу до люксу. У багатьох номерах є кондиціонери, електроопалення з можливістю регулювання, фен, телевізор, чайник і чайний набір, безкоштовний Wi-Fi. Оренда 2-місного стандарту – від 900 грн, люкс із сауною – від 1800 грн. Є 4-місні номери (хостел) – від 300 грн. Вхід на територію для відпочинку вдень – 200 грн з людини (діти до 7 років безкоштовно). На час військового стану альтанки та мангали в оренду не здаються – заклад готує сам.

Готельні номери від економкласу до люксу. У багатьох номерах є кондиціонери, електроопалення з можливістю регулювання, фен, телевізор, чайник і чайний набір, безкоштовний Wi-Fi. Оренда 2-місного стандарту – від 900 грн, люкс із сауною – від 1800 грн. Є 4-місні номери (хостел) – від 300 грн. Вхід на територію для відпочинку вдень – 200 грн з людини (діти до 7 років безкоштовно). На час військового стану альтанки та мангали в оренду не здаються – заклад готує сам. Розваги: Є футбольне та волейбольне поля, теніс, бадмінтон. Інвентар для ігор у крокет, шари для ігор петанк. Пляж та басейн.

Телефон: (067) 223 33 42.

База «Купава» – Світловодськ, територія національного парку «Білецьківські плавні», річка Дніпро

Житло: 2-3-місний будиночок – 500 грн у будні дні та 600 грн – у вихідні. Постільна білизна – 100 грн. Можливо розміщення 4-х людей з доплатою 150 грн. Можна брати свої намети – 150-200 грн з людини за добу. Можливо відпочити просто вдень, ціна – 150 грн. Продукти з собою, є газові плити та кухонне приладдя. Дрова – 100 грн. Можна користуватися лежаком, гамаком, мангалом безкоштовно. Плата за в'їзд на базу авто – 50 грн. На базі знаходиться сонячна електростанція, холодильник — погріб із льодником, Wi-Fi та душ.

2-3-місний будиночок – 500 грн у будні дні та 600 грн – у вихідні. Постільна білизна – 100 грн. Можливо розміщення 4-х людей з доплатою 150 грн. Можна брати свої намети – 150-200 грн з людини за добу. Можливо відпочити просто вдень, ціна – 150 грн. Продукти з собою, є газові плити та кухонне приладдя. Дрова – 100 грн. Можна користуватися лежаком, гамаком, мангалом безкоштовно. Плата за в'їзд на базу авто – 50 грн. На базі знаходиться сонячна електростанція, холодильник — погріб із льодником, Wi-Fi та душ. Розваги: В оренду дають байдарки – від 300 грн/год, каяк – 150 грн/год, Sup-дошка – 150грн/год, віндсерфінг (дошка з вітрилом) – 200 грн/год, дошка від віндсерфінгу – 50 грн/год, батут – 100 грн. Безкоштовно м'ячі (футбольні, волейбольні), настільний теніс. Є туристична лазня – 250 грн/год.

Телефон: (067) 985 83 93 або (066) 828 18 49.

База «Шарада» – район Раківки, набережна Лейтенанта Дніпрова, річка Дніпро

Житло: Котедж (на 6 осіб) – 2000 грн у будні та 2500 грн – у вихідний. На кожному поверсі душова, туалет, кондиціонер, холодильник. Є кухня, супутникове телебачення, Wi-Fi. Альтанка й у кожного будиночка є свій човен на веслах (входить у вартість оренди).

Котедж (на 6 осіб) – 2000 грн у будні та 2500 грн – у вихідний. На кожному поверсі душова, туалет, кондиціонер, холодильник. Є кухня, супутникове телебачення, Wi-Fi. Альтанка й у кожного будиночка є свій човен на веслах (входить у вартість оренди). Розваги: переважно на свіжому повітрі: футбольне поле, тенісний корт. Є лазня та рибалка.

Телефон: (067) 941 40 11.

База «Маяк» – село Кам’яні Потоки, вулиця Миру 149, річка Дніпро

Житло: будиночок – від 2000 грн, усі зручності, супутникове телебачення, Wi-Fi. Вартість номера на двох – від 1100 грн.

будиночок – від 2000 грн, усі зручності, супутникове телебачення, Wi-Fi. Вартість номера на двох – від 1100 грн. Розваги: басейн – 250 і 300 грн (для проживаючих на базі – безкоштовно). Працює з 10.00 до 20.00. Дітям до 6 років басейн безкоштовний. Риболовля. Прокат каяків – 200 грн/год одномісний або 400 грн за день. Двомісний – 250 грн і 500 грн. Водні лижі – 150 грн/год, таблетка – 250 грн, банан – 350 грн. Прокат гірських велосипедів – 300 грн/день. Є більярд – 50 грн/год, теніс – 100 грн/год, волейбол (безкоштовно, під заставу 300 грн), тир (стрільба з лука 150 грн за пів години, пневмат – 2 грн/постріл, дитячий майданчик, лазня на воді – 350 грн/год.

Телефон: (067) 535 20 13.

Спа-готель «Потоки-Хауз» – село Кам’яні Потоки, вулиця Річна 10-А, річка Дніпро

Житло: Ціна 2-місного номера за добу – від 3150 грн. Холодильник, телевізор, душ, ортопедичний матрац, Wi-Fi, безкоштовне СПА та басейн.

Ціна 2-місного номера за добу – від 3150 грн. Холодильник, телевізор, душ, ортопедичний матрац, Wi-Fi, безкоштовне СПА та басейн. Розваги: аквазона розділена на 2 частини - нижню та аква-VIP із джакузі. Для дітей до 6 років відвідування безкоштовне (потрібне свідоцтво про народження), до 10 років – 50% знижка. Є бунгало на Дніпрі та бунгало на озері. Дитячий майданчик, ресторан, баня – 700 грн/год, СПА-центр та волейбольний майданчик.

Телефон: готель – (067) 571 88 99, аква-зона – (067) 570 88 99.

База «Успіх» – село Куцеволівка, річка Дніпро

Житло: вартість номера на двох у готелі – від 1200 грн, є будиночки та котеджі від 1800 грн. Сніданок включено. Харчування – 400 грн/день, оплата обов'язкова. Окрім ресторану, в будиночках є мінікухня.

вартість номера на двох у готелі – від 1200 грн, є будиночки та котеджі від 1800 грн. Сніданок включено. Харчування – 400 грн/день, оплата обов'язкова. Окрім ресторану, в будиночках є мінікухня. Розваги: настільний теніс, волейбол, настільні ігри, басейн, рибалка на Дніпрі, лазня – 600 грн, тихе полювання та риболовля.

Телефон: (067) 567 84 38.

Бази відпочинку на берегах річки Псел

База «Левада» – село Кузьменки, річка Псел

Вартість оренди будиночка на трьох — від 350 грн. У будиночках є холодильники. Баня на дровах – 200 грн/год. Бесідки (до 10 осіб) – 350 грн/день, а понад 10 осіб – 500 грн/день. Намет – від 50 грн/доба. Стоянка авто на території бази – 20 грн. Оренда мангала – 50 грн. Дрова/вугілля – 50 грн.

Телефон: (097) 006 65 35 або (050) 789 68 75.

«Купол Незламності» – село Потоки, річка Псел

«Купол Незламності» знаходиться на базі відпочинку «Альбатрос». Він працює кожен день з 10.00. Тут ви можете поплавати на Sup-дошках та на каяках. Прокат спорядження – 150 грн/год. Гуртові сплави - 300 грн/сплав.

Номер телефону для броні та питань: 067 752 52 81.

Озера

Блакитні озера – передмістя Світловодська

На великому озері є дві зони — платна та умовно «безоплатна». Умовно тому, що безоплатний в’їзд до цієї зони був давно, а тепер за це беруть гроші — по 100 грн з автівки. За ці кошти орендар організовує прибирання території та вивіз сміття, а також облаштував на території вуличні туалети та декілька столів з лавами.

На території є три літні будиночки, де можна зупинитися на ночівлю. Вартість послуг: вхід на пляж — 50 грн з людини, паркування — 50 грн з автівки.

Отже, у районі Кременчука дуже багато цікавих та дивовижних місць де можна відпочити. А де саме відпочивати – вибір за вами.