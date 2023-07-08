Сьогодні 500-й день повномасштабної війни Росії проти України та 50 років Головнокомандувачу ЗСУ

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Президент України Володимир Зеленський у 500-й день повномасштабної війни приїхав на острів Зміїний де записав відеозвернення

8 липня – 500-й день Героїчного Спротиву повномасштабному вторгненню споконвічного ворога нашого народу в Україну.

Втрати російських військ та їх найманців за період з 24 лютого 2022 року по 8 липня 2023 року за даними Генерального штабу ЗСУ становлять близько 233 400 окупантів. Лише впродовж минулої доби українські захисники знищили щонайменше 630 загарбників.

Втрати ворога у бойовій техніці за час повномасштабної війни орієнтовно склали:

танків ‒ 4074 (+4) од.,

бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од.,

артилерійських систем – 4346 (+16) од.,

РСЗВ – 661 (+3) од.,

засоби ППО ‒ 410 (+2) од.,

літаків – 315 од.,

гелікоптерів – 309 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14) од.,

крилаті ракети ‒ 1271 од.,

кораблі /катери ‒ 18 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од.,

спеціальна техніка ‒ 619 (+7) од.

У Генштабі зазначають, що ці дані уточнюються.

Вчора Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував повідомлення про надання США касетних боєприпасів Збройним Силам України, наголосивши на тому, що касетні снаряди допоможуть завдати якомога більше втрат російським окупантам і є визвольною зброєю, яка допоможе звільняти українські території.

- Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати. У наших інтересах зберегти життя наших солдатів. Ось чому ми продовжуватимемо робити це, використовуючи всі смертоносні озброєння, які є у нас, — підкреслив Міністр оборони.

Президент України Володимир Зеленський у 500-й день повномасштабної війни прибув на острів Зміїний, який Сили оборони звільнили від російських окупантів 30 червня 2022 року, та записав відеозвернення.

- Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни. Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі! – заявив Володимир Зеленський.

Символічно, що саме сьогодні Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному виповнилося 50 років. Під командуванням цього «залізного генерала» Збройні сили України зуміли зруйнувати міф про непереможність російської армії, досягнувши успіху на полі бою та звільнивши багато тисяч кілометрів української землі від російських окупантів. Українці у соціальних мережах масово вітають свого улюбленого головнокомандувача.