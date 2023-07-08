Поліція встановила особу, яка повідомила про ймовірне замінування 3-х об’єктів у Кременчуці

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Поліція Полтавщини встановила особу, яка 7-го липня, близько 11.40 повідомила на лінію «101» про ймовірне замінування автозаправної станції та двох установ у Кременчуці. Інформація не підтвердилася. Слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

- Отримавши інформацію про замінування автозаправної станції та двох установ у місті Кременчук, на зазначені місця негайно виїхали слідчо-оперативна група поліції, поліцейські кінологи, вибухотехніки, рятувальники та медики. Працівники вибухотехнічної служби поліції Полтавщини спільно з працівниками ДСНС ретельно обстежили вказані об’єкти. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Слідчі та оперативники Кременчуцького райуправління поліції, із залученням поліції особливого призначення Полтавщини, оперативно встановили особу, яка надала неправдиву інформацію про замінування. Ним виявився 63-річний місцевий житель. Наразі правопорушник дає свідчення поліції, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.