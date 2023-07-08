Поліція встановила особу, яка повідомила про ймовірне замінування 3-х об’єктів у Кременчуці

«Мінувальником», який зробив неправдиве повідомлення про замінування, виявився 63-річний кременчужанин
Поліція Полтавщини встановила особу, яка 7-го липня, близько 11.40 повідомила на лінію «101» про ймовірне замінування автозаправної станції та двох установ у Кременчуці. Інформація не підтвердилася. Слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
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