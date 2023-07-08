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Вночі через потужну зливу на Уманщині перекинувся пасажирський автобус Бонн-Кременчук

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 892

 

25 людей отримали травми, загиблих немає

Вночі 8 липня у селі Доброводи на Уманщині сталась ДТП. Перекинувся пасажирський автобус, травми отримали 25 людей. Про це Суспільному повідомила речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Анастасія Столбова.

За її словами, на виклик відправили 11 бригад, які перебували найближче до місця аварії.

 

- Загалом, медики надали допомогу 25 людям. Троє відмовились від госпіталізації і залишились на місці. 22 людей, серед них троє дітей, з різними травмами доставили до лікувальних закладів. На щастя, усі живі., — розповіла вона.

Всіх травмованих лікують в уманських медзакладах, зазначила Анастасія Столбова.

За попередніми даними автобус їхав з Бонна і мав слідувати через Кременчук.

Інформація оновлюється...

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Черкаський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Теги: ДТП автобус Черкаси
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