Вночі через потужну зливу на Уманщині перекинувся пасажирський автобус Бонн-Кременчук

Вночі 8 липня у селі Доброводи на Уманщині сталась ДТП. Перекинувся пасажирський автобус, травми отримали 25 людей. Про це Суспільному повідомила речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Анастасія Столбова.
За її словами, на виклик відправили 11 бригад, які перебували найближче до місця аварії.
Всіх травмованих лікують в уманських медзакладах, зазначила Анастасія Столбова.
За попередніми даними автобус їхав з Бонна і мав слідувати через Кременчук.
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