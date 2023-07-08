Негода у Кременчуці повалила дерева на дороги, будинки та автівки – рятувальники ДСНС працювали усю ніч

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 227

Внаслідок негоди на сильної зливи в ніч на 8 липня до Служби порятунку надходили повідомлення про падіння дерев на проїжджі ділянки доріг та на припарковані автомобілі біля житлових будинків.

Пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС повідомляє, що такі звернення надходили о 00.50, 2.30, 7.46, 9.10, 9.16. Внаслідок несприятливих погодних умов дерева попадали на автошляху Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні, поблизу села Рокитне, по вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Мрії та вулиці Соборна.

На ліквідацію наслідків негоди за даними адресами виїжджали рятувальники 14 та 16 державної пожежно-рятувальної частини та 2 одинці техніки. Рятувальники використовуючи бензопили провели розпилювання дерев та прибрали їх з проїжджої частини та 2-х припаркованих автомобілів.

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» за минулу добу від громадян надійшло 786 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 264 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

65 крадіжок (зокрема, з квартир – 2, з будинків - 6);

26 шахрайств;

1 факт незаконного заволодіння атотранспортом;

4 факти незаконного обігу зброї;

11 наркозлочинів.

Минулої доби на території області поліція оперативно розкрила 20 злочинів.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 355 транспортних засобів та 535 осіб.