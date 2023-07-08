Негода у Кременчуці повалила дерева на дороги, будинки та автівки – рятувальники ДСНС працювали усю ніч

Внаслідок негоди на сильної зливи в ніч на 8 липня до Служби порятунку надходили повідомлення про падіння дерев на проїжджі ділянки доріг та на припарковані автомобілі біля житлових будинків.
Пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС повідомляє, що такі звернення надходили о 00.50, 2.30, 7.46, 9.10, 9.16. Внаслідок несприятливих погодних умов дерева попадали на автошляху Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні, поблизу села Рокитне, по вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Мрії та вулиці Соборна.
На ліквідацію наслідків негоди за даними адресами виїжджали рятувальники 14 та 16 державної пожежно-рятувальної частини та 2 одинці техніки. Рятувальники використовуючи бензопили провели розпилювання дерев та прибрали їх з проїжджої частини та 2-х припаркованих автомобілів.
До Центру управління нарядами ГУНП області «102» за минулу добу від громадян надійшло 786 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 264 мали ознаки кримінальних правопорушень.
Серед них:
65 крадіжок (зокрема, з квартир – 2, з будинків - 6);
26 шахрайств;
1 факт незаконного заволодіння атотранспортом;
4 факти незаконного обігу зброї;
11 наркозлочинів.
Минулої доби на території області поліція оперативно розкрила 20 злочинів.
Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 355 транспортних засобів та 535 осіб.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.