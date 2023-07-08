Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Сьогодні у Кременчуці пройшов турнір з CrossFit пам'яті Героя України Максима Кагала

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 1

 

Усі кошти, залучені на турнірі, підуть на підтримку ЗСУ

Сьогодні, 8 липня, у Кременчуці на стадіоні льотного коледжу пройшов другий турнір з CrossFit «No fight, no glory». Змагання були присвячені пам’яті Героя України старшого лейтенанта «Азова» Максима Кагала. У змаганнях брали участь побратими героя, рятувальники, правоохоронці, дорослі та діти, професійні спортсмени та аматори. 

Нагадаємо, що це другий турнір з CrossFit пам'яті Героя України Максима Кагала. У серпні минулого року відбулися перші такі змагання.

Всім учасникам запропонували схему «PISTONE 2.0» AFAP - це комплекс вправ, які найчастіше виконував Максим Кагал  і який назвали на честь позивного Макса. Схема не з легких, навіть для професіоналів, яка включає біг, човниковий біг 80 метрів, вправи з гирею, присідання зі штангою та інші вправи.

Серед учасників змагань була матір Героя України Максима Кагала - Тетяна Кагал, яка виступила перед початком змагань.

«Мамочко, у мене все добре, не голодний та у шапці», - останнє, що сказав своїй мамі Герой України Максим Кагал 
Кременчужани пройшли дистанцію «Пістон»
Фото: Артем Коваленко
0
Автор: Fotokorr
Теги: Максим Кагал Герой України турнір Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх