Сьогодні у Кременчуці пройшов турнір з CrossFit пам'яті Героя України Максима Кагала

Сьогодні, 8 липня, у Кременчуці на стадіоні льотного коледжу пройшов другий турнір з CrossFit «No fight, no glory». Змагання були присвячені пам’яті Героя України старшого лейтенанта «Азова» Максима Кагала. У змаганнях брали участь побратими героя, рятувальники, правоохоронці, дорослі та діти, професійні спортсмени та аматори.
Нагадаємо, що це другий турнір з CrossFit пам'яті Героя України Максима Кагала. У серпні минулого року відбулися перші такі змагання.
Всім учасникам запропонували схему «PISTONE 2.0» AFAP - це комплекс вправ, які найчастіше виконував Максим Кагал і який назвали на честь позивного Макса. Схема не з легких, навіть для професіоналів, яка включає біг, човниковий біг 80 метрів, вправи з гирею, присідання зі штангою та інші вправи.
Серед учасників змагань була матір Героя України Максима Кагала - Тетяна Кагал, яка виступила перед початком змагань.
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