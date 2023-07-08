Сьогодні у Кременчуці пройшов турнір з CrossFit пам'яті Героя України Максима Кагала

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 1

Сьогодні, 8 липня, у Кременчуці на стадіоні льотного коледжу пройшов другий турнір з CrossFit «No fight, no glory». Змагання були присвячені пам’яті Героя України старшого лейтенанта «Азова» Максима Кагала. У змаганнях брали участь побратими героя, рятувальники, правоохоронці, дорослі та діти, професійні спортсмени та аматори.

Нагадаємо, що це другий турнір з CrossFit пам'яті Героя України Максима Кагала. У серпні минулого року відбулися перші такі змагання.

Всім учасникам запропонували схему «PISTONE 2.0» AFAP - це комплекс вправ, які найчастіше виконував Максим Кагал і який назвали на честь позивного Макса. Схема не з легких, навіть для професіоналів, яка включає біг, човниковий біг 80 метрів, вправи з гирею, присідання зі штангою та інші вправи.

Серед учасників змагань була матір Героя України Максима Кагала - Тетяна Кагал, яка виступила перед початком змагань.