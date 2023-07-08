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На Полтавщині поблизу Решетилівки на дорозі знайшли тіло 28-річного чоловіка

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 625

 

Поліція встановлює обставини загибелі жителя Решетилівської громади

До відділу №2 Полтавського районного управління поліції 8 липня, близько 4.30, надійшло повідомлення від водіїв про виявлення тіла людини на дорозі між селами Піщане Решетилівської громади та Надежда Диканської громади Полтавського району. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, експертна служба та медики. Поліцією встановлено особу загиблого. Ним виявився 28-річний житель Решетилівської громади. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція встановлює транспортний засіб та водія, який може бути причетний до даної дорожньо-транспортної пригоди.

- Шановні громадяни! Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти у розслідуванні даного кримінального правопорушення, або ви рухались у ніч із 7 на 8 липня автодорогою Піщане-Надежда Решетилівської громади та стали очевидцями події, просимо звернутись до поліції за телефонами (0532) 51-76-03, 099-044-73-79, (0532) 51-77-55, 050-606-29-19 або за номером 102, - поліція звертається за допомогою у встановленні обставин загибелі людини.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини загиблий дорога Решетилівська громада траса
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