На Кременчуцькому водосховищі поліція вилучила 350 метрів браконьєрських сіток – рейди тривають

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На Полтавщині 7-го липня працівники сектору поліцейської діяльності на воді провели патрулювання Кременчуцького водосховища в межах населених пунктів Погрібняки, Дем’янівка, Липове, Святилівка та Бугаївка, Кременчуцького району. Під час патрулювання поліцейські вилучили з водойми близько 350 метрів браконьєрських сіток.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на інформацію сектору поліцейської діяльності на воді ГУНП Полтавщини.

- Вилучені з водойми браконьєрські сітки опечатані бірками та передані для подальшого знищення, про що складено відповідний акт. Крім того, поліцейські припинили правопорушення у сфері судноплавства. На порушника складено постанову за частиною 1 статті 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення, - зазначив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Кисличенко.

Превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.