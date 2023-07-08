На Кременчуцькому водосховищі поліція вилучила 350 метрів браконьєрських сіток – рейди тривають

На Полтавщині 7-го липня працівники сектору поліцейської діяльності на воді провели патрулювання Кременчуцького водосховища в межах населених пунктів Погрібняки, Дем’янівка, Липове, Святилівка та Бугаївка, Кременчуцького району. Під час патрулювання поліцейські вилучили з водойми близько 350 метрів браконьєрських сіток.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на інформацію сектору поліцейської діяльності на воді ГУНП Полтавщини.
Превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.
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