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Сьогодні у Козельщині відбудеться зустріч любителів читання та відомої літературознавиці

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 185

 

Разом з Ганною Улюрою розбиратимуть книгу «Спитайте Мієчку» Євгенії Кузнєцової

Сьогодні, 8 липня, о 14.00 у Козельщині Кременчуцького району відбудеться зустріч учасників Читацького клубу Смарт Простору. Темою розмови стане книга «Спитайте Мієчку» Євгенії Кузнєцової.

Модераторкою заходу буде Ганна Улюра, українська літературознавиця, кандидатка філологічних наук, літературна критикиня, старша наукова співробітниця Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Протягом трьох тижнів учасники знайомились з цим твором-лідером серед рекомендацій «для легкого та приємного читання».

— Чи так це насправді, будемо «розбирати на атоми» цей роман разом із нашою неймовірною модераторкою та шанованою літературознавицею. Запрошуємо до приємної та щирої розмови в колі однодумців — йдеться в анонсі заходу на facebook-сторінці Смарт Простору.

Захід відбудеться у Смарт Просторі за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Смарт Простір Козельщина анонс читацький клуб обговорення Євгенія Кузнєцова Ганна Улюра книжки
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