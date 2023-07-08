Сьогодні у Козельщині відбудеться зустріч любителів читання та відомої літературознавиці

Сьогодні, 8 липня, о 14.00 у Козельщині Кременчуцького району відбудеться зустріч учасників Читацького клубу Смарт Простору. Темою розмови стане книга «Спитайте Мієчку» Євгенії Кузнєцової.
Модераторкою заходу буде Ганна Улюра, українська літературознавиця, кандидатка філологічних наук, літературна критикиня, старша наукова співробітниця Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
Протягом трьох тижнів учасники знайомились з цим твором-лідером серед рекомендацій «для легкого та приємного читання».
Захід відбудеться у Смарт Просторі за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.
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