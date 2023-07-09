Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У понеділок, 10 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Сержанта Мельничука, 1-1А.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт за заявою користувача:

вул. Ігоря Сердюка, 6/9.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Квітки Цісик, 2-8;

вул. Лікаря Парнети, 37-67;

вул. Олександрійська, 20/36-49;

пров. Промисловий, 6/37;

вул. Самойлівська, 26-34;

проїзд Самойлівський, 7А, 20А;

вул. Сергія Єфремова, 14-43;

пров. Транспортний, 10/17-12/16;

пров. Шкільний, 10-17/10.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;

вул. Гайдамацька, 1-14;

вул. Кавалерійська, 15А-17А;

вул. Остапа Вишні, 4-29/38;

пров. Остапа Вишні, 1;

вул. Сергія Єфремова, 3-27;

пров. Шкільний, 20-24/27;

вул. Чорноморська;

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

вул. Академіка Маслова, 24.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

просп. Свободи, 122/42;

вул. Квітки Цісик, 32-36А.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Солов'їна, 10;

вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.

З 13.00 до 17:00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж: