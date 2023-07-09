Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де завтра не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 2

Адреси, за якими 10 липня енергетики проводитимуть планові роботи

У понеділок, 10 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Сержанта Мельничука, 1-1А.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт за заявою користувача:

  • вул. Ігоря Сердюка, 6/9.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Квітки Цісик, 2-8;
  • вул. Лікаря Парнети, 37-67;
  • вул. Олександрійська, 20/36-49;
  • пров. Промисловий, 6/37;
  • вул. Самойлівська, 26-34;
  • проїзд Самойлівський, 7А, 20А;
  • вул. Сергія Єфремова, 14-43;
  • пров. Транспортний, 10/17-12/16;
  • пров. Шкільний, 10-17/10.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;
  • вул. Гайдамацька, 1-14;
  • вул. Кавалерійська, 15А-17А;
  • вул. Остапа Вишні, 4-29/38;
  • пров. Остапа Вишні, 1;
  • вул. Сергія Єфремова, 3-27;
  • пров. Шкільний, 20-24/27;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 7-18;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
  • пров. Мирний, 28;
  • вул. Академіка Маслова, 24.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • просп. Свободи, 122/42;
  • вул. Квітки Цісик, 32-36А.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • пров. Делегатський, 3-20;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • вул. Солов'їна, 10;
  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.

З 13.00 до 17:00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Академіка Маслова, 24.
0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаватеплоенерго планові відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх