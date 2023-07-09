Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 10 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У понеділок, 10 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
У зв'язку з проведенням робіт за заявою користувача:
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
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