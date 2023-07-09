З 11 липня заборонять продаж ароматизованих сигарет 

З 11 липня в Україні набувають чинності норми Закону № 1978, якими внесено зміни до антитютюнового законодавства. Про це повідомила Держпродспоживслужба. Мова йде про:
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У відомстві нагадали, що з квітня 2023 року відновили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Підставами для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері антитютюнового законодавства є: самостійне звернення суб’єкта господарювання; доручення прем'єр-міністру України і звернення фізичної особи.
Зазначено, що норми антитютюнового законодавства ґрунтуються на Рамковій конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном та Директиві 2014/40/ЄС, які передбачають обмеження на застосування в тютюновій індустрії маркетингових технологій, спрямованих на підвищення привабливості тютюнових виробів, стимулювання продажу та створення ілюзії меншої шкоди.
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