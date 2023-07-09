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З 11 липня заборонять продаж ароматизованих сигарет 

Вчора, 21:03 Переглядів: 320

 Також під забороною - реклама тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них

З 11 липня в Україні набувають чинності норми Закону № 1978, якими внесено зміни  до антитютюнового законодавства. Про це повідомила Держпродспоживслужба. Мова йде про:

  • заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;
  • встановленому штрафу за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а у разі порушення повторного терміну – 10 200 грн:
  • заборонену продажу ароматизованих сигарет;
  • відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарок.

Детальніше дивіться на інфографіці.

 

У відомстві нагадали, що з квітня 2023 року відновили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Підставами для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері антитютюнового законодавства є: самостійне звернення суб’єкта господарювання; доручення прем'єр-міністру України і звернення фізичної особи.

Зазначено, що норми антитютюнового законодавства ґрунтуються на Рамковій конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном та Директиві 2014/40/ЄС, які передбачають обмеження на застосування в тютюновій індустрії маркетингових технологій, спрямованих на підвищення привабливості тютюнових виробів, стимулювання продажу та створення ілюзії меншої шкоди.


 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: куріння заборона реклама ароматизовані сигарети
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