З 11 липня заборонять продаж ароматизованих сигарет

Вчора, 21:03 Переглядів: 320

Також під забороною - реклама тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них

З 11 липня в Україні набувають чинності норми Закону № 1978, якими внесено зміни до антитютюнового законодавства. Про це повідомила Держпродспоживслужба. Мова йде про:

заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;

встановленому штрафу за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а у разі порушення повторного терміну – 10 200 грн:

заборонену продажу ароматизованих сигарет;

відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарок.

Детальніше дивіться на інфографіці.

У відомстві нагадали, що з квітня 2023 року відновили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Підставами для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері антитютюнового законодавства є: самостійне звернення суб’єкта господарювання; доручення прем'єр-міністру України і звернення фізичної особи.

Зазначено, що норми антитютюнового законодавства ґрунтуються на Рамковій конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном та Директиві 2014/40/ЄС, які передбачають обмеження на застосування в тютюновій індустрії маркетингових технологій, спрямованих на підвищення привабливості тютюнових виробів, стимулювання продажу та створення ілюзії меншої шкоди.



