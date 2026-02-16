ГО "Захист держави"
Кременчук

Тролейбусне управління прокоментувало аварію автобуса, водій якого нині потребує допомоги

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 683

 

Підприємство пообіцяло відшкодувати працівникові допомогу в установленому законом порядку

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» прокоментувало аварію на автобусному маршруті № 25, внаслідок якої травомваний водій нині перебуває у лікарні та потребує допомоги. Відповідний допис вони опублікували у себе на сторінці.

У підприємстві зазначили, що наразі повністю сприяють правоохоронним органам у проведенні об’єктивного та неупередженого розслідування. Поліція встановлює всі обставини події та проводить необхідні слідчі дії.

Водночас у КТУ нагадали, що відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, відомості досудового розслідування не підлягають розголошенню.

Окрім цього, на підприємстві проводять службове розслідування нещасного випадку на виробництві. Після завершення перевірки ухвалять відповідні рішення. Відшкодування завданої шкоди потерпілому здійснять у порядку, визначеному законодавством.

Нагадаємо, сьогодні рідні потерпілого водія Володимира Стрільця просять небайдужих кременчуцівців про допомогу: внаслідок ДТП чоловік отримав перелом третього хребця. Нині йому потрібна термінова операція, вартість якої 120 тисяч гривень.

 

Реквізити для допомоги:

5168752152541101

Отримувач: Стрілець Світлана Миколаївна (дружина)

1
Автор: Яна Гудзь
