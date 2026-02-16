ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 18 водіїв з ознаками сп’яніння

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 165

 

Ще 16 осіб патрульні затримали за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень

Патрульна поліція Кременчука відзвітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 9 по 15 лютого):

  • опрацювали 362 викликів від громадян;
  • затримали 16 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;
  • виявили 18 водіїв з ознаками сп’яніння;
  • оформили 537 адміністративних матеріалів, із яких 511 — за порушення правил дорожнього руху. 
— Якщо ви стали очевидцем правопорушення чи злочину — телефонуйте на 112 або 102! — закликають в патрульній поліції.

Коли штраф за порушення ПДР можна сплатити у зменшеному розмірі, коли у повному та як уникнути подвійної сплати 

 

Нагадаємо, увечері 12 лютого на вулиці Миру патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 20-річний чоловік. Під час перевірки з’ясувалося, що водій уже притягувався до відповідальності за керування у стані сп’яніння та за рішенням суду був позбавлений права керування транспортними засобами. Крім того, патрульні виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння.

Раніше ми писали, що патрульні зупинили у Кременчуці водія, рівень алкоголю в якого у 17 разів перевищував норму! Навіть алкотестер «Драгер» не зміг визначити цей рівень, бо не спроєктований на таке.

Нещодавно ми повідомляли, що у 2025 році правоохоронці зафіксували понад 138 тисяч випадків керування транспортом у стані сп’яніння по всій Україні. На Полтавщині за цей період склали 4 345 адміністративних протоколів за ст. 130 КУпАП — керування транспортом у стані сп’яніння.

Ми також розповідали, як водіям правильно сплачувати штраф за порушення ПДР та за яких умов він зменшується удвічі.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
