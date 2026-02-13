У Кременчуці патрульні зупинили 20-річного водія з ознаками наркотичного сп’яніння

12 лютого, близько 21.00, на вулиці Миру патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 20-річний чоловік. Під час перевірки з’ясувалося, що водій уже притягувався до відповідальності за керування у стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Крім того, патрульні виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння, а також відсутність страхового поліса.

Водія відсторонили від керування та склали на нього кілька адміністративних матеріалів: протокол за повторне керування у стані сп’яніння, протокол за керування особою, позбавленою права керування, а також постанову за керування транспортним засобом без необхідних документів.

Загалом за минулу добу патрульні виявили п’ятьох водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

