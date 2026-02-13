Крадіжка з дитсадка: поліція встановила підозрюваного

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі

Поліцейські Оржиччини встановили особу чоловіка, якого підозрюють у крадіжці майна з приміщення дошкільного навчального закладу в селі Денисівка Оржицької територіальної громади. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Подія сталася наприкінці грудня 2025 року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про крадіжку майна з дитячого садка.

За результатами проведених слідчих дій правоохоронці встановили ймовірного злочинця. Ним виявився 25-річний місцевий житель.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, поєднана з проникненням в інше приміщення, вчинена в умовах воєнного стану. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

