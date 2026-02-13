Мобілізований кременчуцький кінолог збирає на автівку для свого підрозділу

Кременчуцький кінолог Владислав Яременко служить на харківському напрямку зв’язківцем, начальником радіорелейної станції 48 окремої артилерійської бригади. Відповідає за налагоджування звʼязку між підрозділами та суміжними бригадами.

Військовий звернувся до кременчужан по допомогу у зборі на автівку Renault для свого підрозділу і для себе.

— Після закриття — обов’язково прозвітую і покажу авто. Якщо можете, підтримайте будь-якою сумою. Навіть 50–100 грн мають значення. Якщо не маєте можливості донатити — зробіть репост, — написав Владислав.

Ціль збору: ₴175 000

Посилання на МОНО банку

Номер картки банки 4874 1000 2543 7370