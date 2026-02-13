Мобілізований кременчуцький кінолог збирає на автівку для свого підрозділу

Кременчуцький кінолог Владислав Яременко служить на харківському напрямку зв’язківцем, начальником радіорелейної станції 48 окремої артилерійської бригади. Відповідає за налагоджування звʼязку між підрозділами та суміжними бригадами.
Військовий звернувся до кременчужан по допомогу у зборі на автівку Renault для свого підрозділу і для себе.
Ціль збору: ₴175 000
Посилання на МОНО банку
Номер картки банки 4874 1000 2543 7370
