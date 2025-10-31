Собака — не іграшка: як виховати відповідального улюбленця і культурного господаря

З собакою обов’язково треба займатися. Можна самостійно через інтернет, але краще звернутися до фахівців
Життя з собакою — не лише радість від спілкування з вірним другом, а й велика відповідальність. Адже від культури вигулу собак залежить комфорт як мешканців міста, так і їх чотирилапих друзів. Та, як зазначає кінолог Владислав Яременко, власник школи дресирування собак «Атлант», культура вигулу в нашій країні ще формується.
Основне правило, яке прописане в Законі України, стаття 154 КУпАП, просте: будь-який собака має бути на повідку та в ошийнику, а певні породи — ще й у наморднику.
Проте, на практиці часто спостерігаємо інше: собаки бігають в місцях скупчення людей без контролю, а поліція рідко реагує, якщо інцидент стається не з людиною, а між тваринами.
Ще один нюанс — знайомство з іншими собаками. Владислав радить завжди запитувати дозволу іншого господаря, перш ніж підпускати свого пса.
Він звертає увагу, що близько 30 порід мають обов’язково гуляти в наморднику. Це німецька вівчарка, кавказькі вівчарки, алабаї, кане корсо, американський стаффордширський тер'єр, пітбультер'єри, бельгійські вівчарки, східноєвропейські вівчарки т інші.
Термін «бійцівські породи» кінолог вважає застарілим:
На думку Владислава, головне — соціалізація тварини з раннього віку. Старі радянські стандарти рекомендували розпочинати дресирування з шести місяців. Тепер же сучасні кінологи стверджують: навчання починається у момент, коли собака вперше переступає поріг дому.
Вже після першої вакцинації (приблизно з трьох місяців) цуценя потрібно виводити у люди, знайомити з міським шумом, транспортом, іншими тваринами.
Проте, реалії сьогодення: постійні тривоги, вибухи, гучні шуми, викликають стреси у тварин. Владислав радить щодня проводити «соціалізаційні вправи». Найпростіша з них — «лавочка»: господар сідає біля парку, тримає собаку поруч і просто спостерігає за навколишнім світом.
Він зазначає, що важливо вчити собаку користуватися ліфтом, авто, а також громадським транспортом. Найкраще розпочинати тренування на кінцевих зупинках, де мало людей.
Коли пес гавкає на людей, це не просто «погана поведінка». Це сигнал про страх, стрес чи невпевненість, каже кінолог. Він радить розпочинати з команди «фу» — короткої та чіткої заборони, яку собака швидко засвоює.
Він підкреслює, що найактивніший період соціалізації триває до шести місяців. Хоча навіть дорослого собаку можна перевиховати й ставить у приклад 11-річного собаку, який підбирав їжу на вулиці:
У школі «Атлант» навчають різні породи, навіть спеціальних собак-охоронців. Владислав зазначає, що в таких випадках допускаються суворіші методи навчання, але лише для службових потреб. Звичайних домашніх тварин тренують без «аверсивних» засобів — удавок чи електроошийників. Головне завдання — зробити собаку слухняним, соціальним.
Не менш важливо — виховати й навчити господаря!
Перш ніж купувати собаку, треба вивчити особливості породи, каже кінолог. Дізнатися про темперамент, рівень активності, потреби. Щоб не вийшло, що породу не вивчили, а собака дуже активна, часу на неї не вистачає. Собака на вулиці постійно тягне, рве, вдома руйнує речі.
Також, він рекомендує брати собак з документами. Обов’язково вимагати ветеринарний паспорт з офіційними печатками. Звертати увагу на поведінку цуценяти: воно має бути активним, без ознак страху, з блискучою шерстю.
Якщо ж боїтеся собак і бачите, як одна біжить до вас, кінолог радити не тікати.
Тренер каже, що за останні роки, особливо після початку повномасштабної війни, рівень культури власників у Кременчуці помітно зріс. Люди почали більше дбати про своїх тварин, цікавитись сучасними, гуманними методами дресирування.
