«Кохані безхатченки»: 48 котів-переселенців, врятована з «Амстора» кішка і 200 котів-інвалідів

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 347

П’ять років тому наша землячка Тетяна Кирпич створила громадську організацію «Кохані безхатченки», при якій працює притулок для котів із важкою долею. Зараз тут живуть близько 220 котів, більшість із яких – інваліди. 48 тварин приїхали із зони бойових дій. Декілька котів мають тяжку невиліковну хворобу. Крім них жінка годує ще близько 50 безхатченків у різних місцях міста

Притулок розташований у кооперативі «Зоря», що у Кривушах, на власній дачі жінки. Це дім, де тварини живуть у комфорті, отримують необхідну медичну допомогу і безмежну любов. Частину з них вдалося прилаштувати в сім’ї.

З чого все почалося

Про тварин Тетяна піклувалася завжди, але з часом зрозуміла, що багато котів потребують серйозної допомоги, і почала її надавати.

Спочатку у неї з’явилося декілька тварин, до яких прикипіла серцем, доки лікувала. Потім — нові й нові. А коли кількість досягла сотні, жінка створила притулок. Він одразу наповнився: спочатку 70 тваринами, але швидко кількість котів зросла до двох сотень.

Усі ці коти потрапляли до притулку або тяжко хворими, або їх привозили із зони бойових дій із сильним стресом і в шоковому стані.

Після тривалого проміжку часу тварини починали жити новим життям, сповненим турботи та любові.

З-під вибухів і з-під завалів

Кожний пухнастик має свою унікальну, але трагічну історію. Тут живуть коти після аварій, із ДЦП, із хворими легенями, повністю сліпі. Частину з них викинули на вулицю, у частини померли власники. Є і такі, кого Тетяна підібрала на вулиці, побитих, які ледве дихали.

— На моїх очах збили двох котів, які сиділи на узбіччі дороги. Власник авто навіть не пригальмував і помчав далі. А я зупинилася, поклала постраждалих у машину і надала першу допомогу – їхати до ветклініки не було часу. Вже потім возила котів до лікаря. Обох врятувала, — розповідає жінка.

Коли почалася війна, до притулку почали привозити постраждалих від вибухів котів. У когось були фізичні ушкодження, хтось був наляканий і контужений, когось діставали з-під завалів, де коти не їли й не пили багато днів.

— Перед трагедією в Краматорську дивом були врятовані понад 15 котів, які з власницею чекали на вокзалі потяга. Випадкові волонтери щойно забрали і жінку, і всіх її котів, як на вокзал прилетіла російська ракета. П’ять котів приїхали жити у наш притулок.

Від історій, які розповідає Тетяна, мурахи по шкірі. Слухаєш і на очі навертаються сльози – стільки всього довелося пережити цим пухнастим тваринкам. Одну з історій Тетяна розповіла з усіма подробицями.

Кішка Тріша вижила при обстрілі «Амстора»

Зараз у притулку разом з іншими котами живуть пухнаста Тріша та однорічний кіт Шустрик, врятовані після обстрілу ТЦ «Амстор».

- Це був страшний день - 27 червня 2022 року. Російська ракета влучила в торговельний центр «Амстор», де на той час знаходилось багато працівників і відвідувачів. В одну мить усе місто охопило горе. На жаль, багато людей загинуло. Також постраждали тварини. Коли я на четвертий день після трагедії приїхала до зруйнованого «Амстора», завали вже розбирали. Раптом я почула, що люди кричать: «Вижила кішка!». З’ясувалося, що вона жила біля «Амстора» і її годували працівники кафе, розташованого в ТЦ. Це було справжнє диво, що кішка не загинула. Повністю обгорілу, її знайшли рятівники. Присутній тоді біля ТЦ мер Кременчука Віталій Малецький одразу звернувся до волонтерів з проханням забрати постраждалу тварину до притулку. За всіма ознаками було зрозуміло, що кішка вигодовує кошенят – у неї було багато молока. Це підтвердили й працівники кафе, які годували кішку. Всі вони були впевнені у тому, що крихітки загинули – згоріли у вогні, тому що ракета влучила саме у місце розташування її домівки. Яким дивом кішка врятувалася, залишається загадкою, — розповіла жінка.

Того дня Трішу Тетяна не забрала – треба було знайти кошенят. Охорона підгодовувала тваринку і слідкувала за її пересуванням, і через кілька днів Тріша привела до людей одне кошенятко. Спочатку налякані, худі, обгорілі, вони боялися людей, були дикими, але з часом за гарного догляду стали дуже красивими, лагідними та доброзичливими.

— Вже рік вони живуть у мене в притулку. Я багато разів шукала для Шустрика нову родину, але досі ніхто не відгукнувся. Але я сподіваюся, що і для Тріші, і для Шустрика ми знайдемо нових люблячих хазяїв. Ці тваринки, які врятувалися від російської ракети, принесуть щастя людям, у яких житимуть, — підкреслила жінка.

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Без помічників не впоратися

Для утримання такої кількості тварин постійно потрібні кошти. Адже годувати котів треба кілька разів на день. Крім того, багато котів потребують лікування, і всі без винятку – обробки від паразитів і вакцинування. Також їм потрібно створювати необхідні умови.

Зважаючи на те, що громадська організація не має свого доходу, без помічників їм не обійтися. Тому Тетяна звертається до українських і закордонних благодійних фондів по допомогу.

— Насправді, у нас багато чуйних небайдужих людей, але мало хто з них допомагає на постійній основі. Тому ми звертаємося до фондів. Дуже допомагає БФ «Щаслива лапка», які надають корми, спеціальну їжу для хворих котів, ліки та вакцини. Також вони надіслали нам спеціальні бокси для ізоляції тварин і кисневий концентратор, завдяки якому ми рятуємо тварин із захворюваннями дихальних шляхів.. Без допомоги закордонних благодійників нам було б дуже важко, адже вони постійно надсилають корми в необхідній кількості, — розповідає Тетяна.

Але вся фізична робота, лікування, пошук благодійників, переписка з іншими притулками, а також піклування і створення умов лежать на плечах жінки.

Ніхто, крім її двох дочок, Олени та Олександри, жінці не допомагає. Іноді, за її словами, спати ніколи – весь час присвячує своїм підопічним.

Непросте сусідство

Здавалося б, притулок для тварин – дуже потрібна і навіть благородна справа, але не всі розділяють цю думку. Найскладнішим виявилося налагодити стосунки з новими сусідами.

— Вже п’ять років я живу на дачі та займаюся притулком. Зі всіма сусідами у нас гарні стосунки, ми знайшли порозуміння з усіх питань. Але пару років тому біля нас оселилася нова сім’я, з якою нещодавно стався неприємний конфлікт, який переріс навіть у бійку. Жінка і чоловік не лише накинулися на мене з кулаками, але й погрожували отруїти всіх тварин. Крім того, чоловік побив одного кота, якого врятували із зони бойових дій. Я звернулася у поліцію, написала заяву, за якою був складений протокол. Тепер чекаю на результат і паралельно займаюся обладнанням притулку камерами та встановленням міцного паркану. Для мене дуже важливо, щоб коти знаходилися у безпеці і їм нічого не загрожувало, — підкреслила Тетяна.

Доки ми були у притулку, жінці зателефонував дільничний інспектор поліції та запросив до відділення, щоб ознайомитися зі справою.

На жаль, і таке трапляється. Не всі розуміють важливість і користь таких притулків. Не всі люблять тварин, тому й заважають волонтерам працювати. І навіть застосовують силу, яку можна було б спрямувати в ефективніше русло — на користь нещасним пухнастикам, які вже неодноразово постраждали від дій людини.

Коли ми прощалися, Тетяна просила подякувати через газету всім, хто допомагає притулку: волонтерам, благодійникам, лікарям і всім небайдужим людям.

Тетяна підкреслює, що велику допомогу зі стерилізації тварин притулку надає проєкт «Безкоштовна стерилізація тварин», і підкреслює, що в рамках проєкту всі охочі можуть привезти своїх котів і собак на безкоштовну стерилізацію. Адже стерилізація дуже важлива!

Щоб жити та рятувати котів, притулку постійно потрібна допомога

Карта ПБ 5168 7554 6087 2126 Кирпич Т.В.

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