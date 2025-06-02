«Бойове» кошеня з Донеччини знайшло нових господарів в Кременчуці завдяки UAnimals

З початком повномасштабної війни зусилля волонтерів зосереджені на порятунку тварин із зони бойових дій
Сьогодні зоорятівники, волонтери з організації UAnimals привезли у Кременчук місячне кошеня з Донеччини.
Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», до військовослужбовців, які боронять нашу землю в районі Часового Яру, прибилося мале кошеня. Хлопці виклали інформацію про тваринку на сторінках у Фейсбуці, й мешканці нашого міста відгукнулися, що готові забрати кошеня й стати дбайливими господарями для нього.
Евакуювати кошеня з зони бойових дій допомогли волонтери UAnimals. Це організація, яка рятує тварин від війни.
Цього разу Влад і Дар’я забрали з донецького напрямку понад 70 котів та собак, яких розвозять по всій Україні.
Влад зазначив, що не завжди врятовані собаки та коти їдуть у нові сім’ї — нерідко вони потрапляють у притулки, які далі шукають господарів тваринкам.
Евакуюють тварин безкоштовно, але підтримка завжди необхідна.
Звернутися по допомогу й підтримати волонтерів можна тут.
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