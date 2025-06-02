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«Бойове» кошеня з Донеччини знайшло нових господарів в Кременчуці завдяки UAnimals

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 635

З початком повномасштабної війни зусилля волонтерів зосереджені на порятунку тварин із зони бойових дій

Сьогодні зоорятівники, волонтери з організації UAnimals привезли у Кременчук місячне кошеня з Донеччини.

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», до військовослужбовців, які боронять нашу землю в районі Часового Яру, прибилося мале кошеня. Хлопці виклали інформацію про тваринку на сторінках у Фейсбуці, й мешканці нашого міста відгукнулися, що готові забрати кошеня й стати дбайливими господарями для нього.

Евакуювати кошеня з зони бойових дій допомогли волонтери UAnimals. Це організація, яка рятує тварин від війни.

Цього разу Влад і Дар’я забрали з донецького напрямку понад 70 котів та собак, яких розвозять по всій Україні.

 

— Евакуюємо тваринок по всьому фронту. Останнім часом це Донеччина, а так і Сумщина, і Харківщина, і Херсонщина. Раз на тиждень їздимо, тобто десь в рік ми возимо близько трьох тисяч тварин, — розповів волонтер.

 Влад зазначив, що не завжди врятовані собаки та коти їдуть у нові сім’ї — нерідко вони потрапляють у притулки, які далі шукають господарів тваринкам.

— Цього разу ми привезли 75 тваринок. Кілька залишилися в Павлиші, один приїхав у Кременчук. Інших повеземо далі по Україні.

Евакуюють тварин безкоштовно, але підтримка завжди необхідна.

Звернутися по допомогу й підтримати волонтерів можна тут.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: тварини евакуація тварин
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