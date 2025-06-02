Антимонопольний комітет викрив змову між полтавськими перевізниками на закупівлі сумою у 9 млн грн

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 225

На Полтавщині двоє перевізників змовилися під час участі у закупівлі на надання послуг пасажирських перевезень. Про це інформують у пресслужбі територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Відомо, що у 2021 році двоє місцевих перевізників вступили у змову під час участі у закупівлі, організованого департаментом освіти Полтавської міської ради. Загальна вартість закупівлі становила 9 мільйонів гривень.

Аналітики викрили низку порушень, які свідчать про наявність змови між підприємцями. На обох перевізників наклали штраф загальною сумою 272 тисячі гривень.

Нагадаємо, на початку року Антимонопольний комітет виявив порушення у сфері управління відходами на Полтавщині.