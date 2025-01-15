АМКУ виявив порушення у сфері управління відходами на Полтавщині

Виконавчі комітети Гоголівської та Ланнівської рад на Полтавщині порушили законодавство, не провівши конкурсів на надання послуг із вивезення побутових відходів
14 січня Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) визнало порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції бездіяльність виконавчих комітетів Гоголівської селищної ради та Ланнівської сільської ради на Полтавщині. Про це повідомила пресслужба АМКУ.
У період із 2021 до 2024 року обидві ради не провели конкурси для визначення виконавців послуг із збирання та перевезення побутових відходів, як це передбачено законодавством. Така бездіяльність обмежила можливість суб’єктів господарювання змагатися за право на надання цих послуг, що порушує принципи економічної конкуренції.
Згідно зі ст. 35-1 Закону України «Про відходи» (діяв до 09.07.2023) та ст. 33 Закону України «Про управління відходами» (чинний із 09.07.2023), виконавці послуг мають визначатися органами місцевого самоврядування виключно на конкурсних засадах. Основною метою таких конкурсів є забезпечення якісних послуг за доступними цінами.
Бездіяльність у цій сфері обмежує конкуренцію та порушує права суб’єктів господарювання, які могли б брати участь у конкурсах і надавати послуги населенню на конкурентних умовах.
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