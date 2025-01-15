У Макухівці чоловік із гранатою погрожував поліцейським

14 січня у селі Макухівка Полтавського району поліцейські вилучили у місцевого мешканця гранату, якою той погрожував правоохоронцям. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Під час патрулювання мобільний екіпаж відділу №2 Полтавського райуправління поліції виявив нетверезого чоловіка, який мав при собі гранату. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка забезпечила вилучення небезпечного предмета з дотриманням заходів безпеки.
У будинку чоловіка правоохоронці також знайшли наркотичні речовини.
Вилучену гранату направили на експертизу.
Проти затриманого розпочате розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, напередодні працівники поліції Миргородського району виявили у жителя Білоцерківської громади гранату Ф-1 із запалом.
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