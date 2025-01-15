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У Макухівці чоловік із гранатою погрожував поліцейським

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 270

 Правоохоронці вилучили у нього зброю і наркотики

14 січня у селі Макухівка Полтавського району поліцейські вилучили у місцевого мешканця гранату, якою той погрожував правоохоронцям. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Під час патрулювання мобільний екіпаж відділу №2 Полтавського райуправління поліції виявив нетверезого чоловіка, який мав при собі гранату. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка забезпечила вилучення небезпечного предмета з дотриманням заходів безпеки.

У будинку чоловіка правоохоронці також знайшли наркотичні речовини.

Вилучену гранату направили на експертизу.

Проти затриманого розпочате розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  1. Ч. 1 ст. 263: носіння, зберігання чи збут боєприпасів без дозволу.
  2. Ч. 1 ст. 345: погроза насильством щодо працівника правоохоронного органу.
  3. Ч. 2 ст. 309: незаконне зберігання наркотичних речовин у великих розмірах.

Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні працівники поліції Миргородського району виявили у жителя Білоцерківської громади гранату Ф-1 із запалом.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: граната наркотики
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