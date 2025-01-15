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У Кременчуці суд виніс вирок студентці за аварію, у якій постраждав військовий ТЦК

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 907

У вироку йдеться, що чоловік отримав травми середньої тяжкості

Крюківський районний суд визнав винним в аварії 20-річну водійку Audi А6, яка зіткнулась з Renault Duster. Інцидент стався ввечері 25 червня на перехресті вулиць Троїцька та Лікаря Богаєвського. Внаслідок аварії постраждав водій Renault Duster. Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 14 січня. 

У вироку йдеться, що чоловік отримав травми середньої тяжкості. Відомо, що водійка Audi A6 рухалась другорядною дорогою і не надала перевагу Renault Duster, який їхав головною дорогою. 

 

Вказали, що обвинувачена «навчається у вищому навчальному закладі, раніше несудима, вчинила злочин з необережності». Своєю чергою за даними джерел «Кременчуцького Телеграфа», потерпілий є військовослужбовцем територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), нині він продовжує службу. 

Під час судового засідання представник потерпілого розповів, що протягом всього часу розгляду справи обвинувачена «не просила вибачення у потерпілого, не цікавилася станом його здоров'я, не вживала дій для відшкодування шкоди, хоча б у мінімальному розмірі, посилаючись на відсутність механізму такого відшкодування».

— Тому потерпілий реалізує право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди у цивільному провадженні, — йдеться у вироку.

Студентка отримала один рік умовного терміну. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

Нагадаємо, смерть через аварію у центрі Кременчука: суд виніс вирок водійці Range Rover, яка збила велосипедистку.

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Автор: Тетяна Криничка
Теги: аварія ДТП
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