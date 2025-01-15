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У Кременчуцькому районі розшукують зниклого Віктора Василенка

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 360

 Зв'язок із ним обірвався ще в серпні

До Кременчуцького районного управління поліції звернулася місцева мешканка із проханням допомогти встановити місцезнаходження її брата Віктора Василенка. Про це 15 січня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За словами жінки, з серпня 2024 року родич перестав виходити на зв’язок.

Прикмети зниклого:

  • Вік: 55–60 років.
  • Зріст: близько 170 см.
  • Статура: худорлява.
  • Волосся: сиве.

Поліція закликає всіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування Віктора Василенка, звертатися за телефонами:

  • 098-080-49-04
  • 098-739-26-30
  • або 102.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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