У Кременчуцькому районі розшукують зниклого Віктора Василенка

До Кременчуцького районного управління поліції звернулася місцева мешканка із проханням допомогти встановити місцезнаходження її брата Віктора Василенка. Про це 15 січня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За словами жінки, з серпня 2024 року родич перестав виходити на зв’язок.
Прикмети зниклого:
Поліція закликає всіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування Віктора Василенка, звертатися за телефонами:
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