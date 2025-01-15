У Кременчуцькому районі розшукують зниклого Віктора Василенка

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 360

Зв'язок із ним обірвався ще в серпні

До Кременчуцького районного управління поліції звернулася місцева мешканка із проханням допомогти встановити місцезнаходження її брата Віктора Василенка. Про це 15 січня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За словами жінки, з серпня 2024 року родич перестав виходити на зв’язок.

Прикмети зниклого:

Вік: 55–60 років.

Зріст: близько 170 см.

Статура: худорлява.

Волосся: сиве.

Поліція закликає всіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування Віктора Василенка, звертатися за телефонами: