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Україна, Світ, Війна

Додому повернули 25 українських поранених і важкохворих полонених

Сьогодні, 14:59 Переглядів: 475

Україна повернула з російського полону 25 громадян у межах окремого формату репатріації важкопоранених і важкохворих. Серед звільнених — військові з різних підрозділів та один цивільний

Україна домоглася повернення 25 своїх громадян із російського полону. Це стало можливим завдяки окремому формату репатріації, спрямованому на повернення важкохворих та важкопоранених. Про це повідомляє Координаційний штаб.

Хто повернувся додому?

Серед звільнених:

  • військовослужбовці ЗСУ, зокрема ТрО, Нацгвардії, ВМС та Державної прикордонної служби України;
  • цивільний, захоплений росіянами на Київщині.

Захисники боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь і зокрема «Азовсталь».

Умови та стан полонених:

Наймолодшому звільненому — 24 роки, найстаршому — 60. Багато з них пережили тяжкі випробування у неволі, де були позбавлені належної медичної допомоги.

Серед проблем зі здоров’ям:

  • втрати зору, ампутації кінцівок, кульові поранення;
  • наслідки мінно-вибухових травм;
  • серйозні захворювання, як-от туберкульоз, гангрена, онкологія.

Згідно з Третьою Женевською конвенцією, важкохворі та важкопоранені полонені мають бути повернені в першу чергу. Україна наполегливо працює над поверненням усіх своїх громадян, зокрема цивільних, жінок і військовослужбовців.

Нагадаємо, попередній обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся напередодні Нового року. 30 грудня додому повернулися 189 полонених українців. Серед звільнених були захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний та з інших напрямків фронту. Додому повернулись також двоє мешканців Полтавщини — Вадим Гузаков і Андрій Цимбал, які потрапили у полон 12 квітня 2022 року. Вони служили у складі 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та на початку повномасштабного вторгнення захищали Маріуполь.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Повернення доДому полонені обмін полоненими
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