За мільйонні зловживання судитимуть ексдиректора комунального підприємства на Полтавщині

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 0

НАБУ і САП завершили розслідування та передали до суду справу проти колишнього в.о. директора комунального підприємства на Полтавщині, обвинуваченого у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки територіальній громаді на 12,7 млн грн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу за обвинуваченням колишнього виконувача обов’язків директора комунального підприємства на Полтавщині. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, що призвело до значних фінансових втрат громади. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Що встановило слідство

У 2020 році посадовець ініціював отримання комунальним підприємством поворотної фінансової допомоги у розмірі майже 1,9 млн грн від приватного товариства. Борг мали погасити через місяць, однак сторони домовилися про його погашення шляхом передачі споруд і будівель підприємства, нібито вартістю 1,8 млн грн, у власність товариства.

За результатами експертизи з’ясувалося, що реальна вартість відчуженої нерухомості становила 14,5 млн грн, а сама передача була здійснена із порушенням законодавства та без погодження з територіальною громадою, яка була власником майна.

Унаслідок цього територіальній громаді було завдано збитків на 12,7 млн грн.

Хронологія справи:

29 травня 2024 року посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Жовтень 2024 року — розслідування завершили.

— розслідування завершили. Січень 2025 року — справу передали до суду.

Санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.