За мільйонні зловживання судитимуть ексдиректора комунального підприємства на Полтавщині

НАБУ і САП завершили розслідування та передали до суду справу проти колишнього в.о. директора комунального підприємства на Полтавщині, обвинуваченого у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки територіальній громаді на 12,7 млн грн
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу за обвинуваченням колишнього виконувача обов’язків директора комунального підприємства на Полтавщині. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, що призвело до значних фінансових втрат громади. Про це повідомила пресслужба НАБУ.
У 2020 році посадовець ініціював отримання комунальним підприємством поворотної фінансової допомоги у розмірі майже 1,9 млн грн від приватного товариства. Борг мали погасити через місяць, однак сторони домовилися про його погашення шляхом передачі споруд і будівель підприємства, нібито вартістю 1,8 млн грн, у власність товариства.
За результатами експертизи з’ясувалося, що реальна вартість відчуженої нерухомості становила 14,5 млн грн, а сама передача була здійснена із порушенням законодавства та без погодження з територіальною громадою, яка була власником майна.
Унаслідок цього територіальній громаді було завдано збитків на 12,7 млн грн.
Санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
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