На російсько-українській війні загинув воїн Олександр Покотило

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25 грудня 2024 року під час оборони України загинув військовослужбовець з Кременчука Олександр Покотило. Чоловік був батьком. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Поховання Олександра Покотила відбудеться 16 січня, а саме: