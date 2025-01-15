На російсько-українській війні загинув воїн Олександр Покотило
Сьогодні, 14:04
Переглядів: 266
Поховання Олександра Покотила відбудеться 16 січня
25 грудня 2024 року під час оборони України загинув військовослужбовець з Кременчука Олександр Покотило. Чоловік був батьком. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Поховання Олександра Покотила відбудеться 16 січня, а саме:
- 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;
- 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.
Автор: Телеграф
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.