Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

«Він завжди говорив, що готовий захищати нашу країну». У Кременчуці попрощались із нацгвардійцем Данилом Сушком

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 406

Данило Сушко став на захист країни з початку повномасштабного вторгнення 

15 січня у Кременчуці попрощались з 21-річним воїном Данилом Сушком. Він служив у Національній гвардії України. 

У лави Нацгвардії Данило вступив ще у 2018 році, розповідає керівник клубу юних десантників та миротворців Кременчука Євген Сокур. З того часу він був на військовій службі, а з початку повномасштабного вторгнення став на захист України. 

 

— Завдяки йому і багато прийшло новеньких, молоденьких хлопчиків і дівчаток. Він завжди ніколи не ховався і завжди був попереду. Показував приклад іншим. Всі свої знання він вміло застосовував у своїй службі й взагалі був справжнім воїном. Тому Данило Сушко у нас залишиться назавжди в наших серцях як герой, як справжній воїн, — каже Сокур.

Майстер Данила Олег Лисак розповідає, що хлопець навчався у вищому професійному училищі № 7 у 2019 році. 

— Завжди їздив на змагання. Позитивний учень, завжди йшов на допомогу хлопцям, дружній. У 2022 закінчив училище, пішов в лав Збройних сил України. Був на Донецькому напрямку, ми з ним у Фейсбуці переписувалися, — каже Олег. 

Директор ВПУ Микола Несен додає, що хлопець був «активним, шустрим» і «надійним»

 

— Для мене не було новиною, що Данило з перших днів попросився служити в військо і захищав нашу країну. Бо він завжди говорив, що готовий захищати нашу країну, — розповідає Несен.

Друзі Данила Володимир і Євген кажуть, що познайомились з Данилом на тренуваннях у клубі. 

 

— Запам’ятався, як вічно на позитиві, вічно добрий, вічно веселий. Попри те, що він був старший від нас, він завжди ставився до нас добре. Вважав нас за своїх друзів. З ним багато було спогадів. Ми їздили на змагання всякі. Ми їздили на військові частини. Він на всіх змаганнях нам допомагав, — розповідають друзі.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.

3
Автор: Вероніка Білодід
Теги: поховання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх