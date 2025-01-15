«Він завжди говорив, що готовий захищати нашу країну». У Кременчуці попрощались із нацгвардійцем Данилом Сушком

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Данило Сушко став на захист країни з початку повномасштабного вторгнення

15 січня у Кременчуці попрощались з 21-річним воїном Данилом Сушком. Він служив у Національній гвардії України.

У лави Нацгвардії Данило вступив ще у 2018 році, розповідає керівник клубу юних десантників та миротворців Кременчука Євген Сокур. З того часу він був на військовій службі, а з початку повномасштабного вторгнення став на захист України.

— Завдяки йому і багато прийшло новеньких, молоденьких хлопчиків і дівчаток. Він завжди ніколи не ховався і завжди був попереду. Показував приклад іншим. Всі свої знання він вміло застосовував у своїй службі й взагалі був справжнім воїном. Тому Данило Сушко у нас залишиться назавжди в наших серцях як герой, як справжній воїн, — каже Сокур.

Майстер Данила Олег Лисак розповідає, що хлопець навчався у вищому професійному училищі № 7 у 2019 році.

— Завжди їздив на змагання. Позитивний учень, завжди йшов на допомогу хлопцям, дружній. У 2022 закінчив училище, пішов в лав Збройних сил України. Був на Донецькому напрямку, ми з ним у Фейсбуці переписувалися, — каже Олег.

Директор ВПУ Микола Несен додає, що хлопець був «активним, шустрим» і «надійним».

— Для мене не було новиною, що Данило з перших днів попросився служити в військо і захищав нашу країну. Бо він завжди говорив, що готовий захищати нашу країну, — розповідає Несен.

Друзі Данила Володимир і Євген кажуть, що познайомились з Данилом на тренуваннях у клубі.

— Запам’ятався, як вічно на позитиві, вічно добрий, вічно веселий. Попри те, що він був старший від нас, він завжди ставився до нас добре. Вважав нас за своїх друзів. З ним багато було спогадів. Ми їздили на змагання всякі. Ми їздили на військові частини. Він на всіх змаганнях нам допомагав, — розповідають друзі.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.