У Росії злякалися «БНР» та визнали рух терористичним: як «Кременчуцький Телеграф» допоміг налякати ФСБ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 226

Наприкінці 2024 року РФ офіційно внесла «Бєлгородську народну республіку» (БНР) до реєстру терористичних організацій. Відповідний запис про це з’явився в Єдиному федеральному списку організацій, які, згідно із законодавством РФ, визнані терористичними.

Документ був опублікований на офіційному вебсайті ФСБ, про що повідомляють російські видання, зокрема «Медуза» та «Фонарь».

Рух «БНР» визнано терористичним, як структурний підрозділ міжнародної організації «Форум вільних держав постРоссии». У рамках цього забороненого об’єднання терористичними в Росії вважаються 140 організацій та рухів.

«БНР» визнав терористичним Верховний суд Росії 22 листопада 2024 року. Рішення набуло чинності 28 грудня минулого року.

В Україні «Білгородська народна республіка» набула популярності як політичний мем. У жартівливій формі згадувалося про прикордонний регіон «БНР», який нібито необхідно приєднати до України за аналогією з окупованою Росією «ДНР» та «ЛНР». Цей мем навіть має свою сторінку в українській «Вікіпедії».

Серед білгородців чутки про створення БНР також стали мемом. Влітку 2022 року губернатору області В’ячеславу Гладкову навіть довелося спростовувати створення «Бєлгородської Народної Республіки» під час проведення прямої лінії.

Втім, рух отримав розвиток. Його прихильники, які називали себе партизанами «БНР», організували у Бєлгороді антивоєнну акцію — у жовтні вони роздавали листівки з пропозиціями їхати на війну з QR-кодами. Ці коди перенаправляли на список загиблих російських військовослужбовців. Про це повідомляв телеграм-канал «Попіл».

Улітку 2024 року у Білгородській області поширили листівки із закликами вивішувати на дахах будинків прапори «БНР», аби уникнути атак з боку ЗСУ. Відомо, що один із росіян відгукнувся на заклик і намалював абревіатуру «БНР» на даху власного будинку.

Розпад РФ наближається і про це говорить вже сам «кремлівський дід» — лідер «Визвольного руху Бєлгородської республіки»

Реакція ФСБ та Верховного суду Росії на «БНР» говорить про те, що цей політичний мем, як його називають українські ЗМІ, не такий вже і мем. Чи не тільки політичний мем. Принаймні, наше видання деяким чином долучилося до справи залякування російського ФСБ та наступного за цим рішення російського суду.

У квітні минулого року «Кременчуцький Телеграф» взяв онлайн-інтерв’ю у голови «Визвольного руху Бєлгородської народної республіки» Романа Стригункова. Це політично-громадський діяч, який з 2011 року виступає за вихід Бєлгородської області зі складу РФ та один з учасників Форуму Вільних Держав ПостРосії.

Він брав активну участь у подіях Революції Гідності — у грудні 2013 року підтримував протестувальників у Києві, створив зі своїх співгромадян «Російський легіон Євромайдану», у складі самооборони Євромайдану брав участь у вуличних боях з «беркутівцями». Саме тоді Роман Стригунков заявив про початок непримиренної «боротьби з Путіним та імперськими амбіціями Росії», після чого дорога додому для нього була закрита. В Росії його оголосили у розшук «за заклики до екстремістської діяльності та керівництво екстремістською організацією».

До початка повномасштабного російського вторгнення він жив в України, отримавши статус політичного біженця. За його словами, ще у 2014 році він намагався створити «Російський легіон» та деякі інші проєкти, але тоді не отримав підтримки з боку керівництва України.

Під час інтерв’ю нашому виданню він озвучив основні гасла політичного руху, який у РФ визнали терористичним: «Досить годувати Москву», «Росія буде платити репарації України» та «Путін має бути не в Гаазі, а на шибениці». Керівник руху вважає, що внаслідок розвалу Російської імперії Кубань разом з деякими іншими регіонами може увійти до складу України, а російському народу конче потрібна денацифікація. Роман Стригунков каже, що так вважає чимало росіян, хоча такі настрої в Росії зараз не надто розповсюджені, а їх прихильники бояться про це говорити вголос.

Ознайомитися з повним варіантом цього інтерв’ю можна за посиланням.

Нагадаємо, в Україні часто згадують ще один мем — «Курську народну республіку». Після визволення частини Курської області від путінського режиму внаслідок наступальної операції ЗСУ, та створення в адміністративному центрі вільного регіону військової адміністрації, цей політичний мем почав перетворюватися у деяку реальність.

Чомусь згадався рядок із Євангелія від Івана (Новий Заповіт) — «На початку було Слово».