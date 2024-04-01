Розпад РФ наближається і про це говорить вже сам «кремлівський дід» — лідер «Визвольного руху Бєлгородської республіки»

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«Досить годувати Москву», Росія буде платити репарації України та Путін має бути не в Гаазі, а на шибениці. Внаслідок розвалу Російської імперії Кубань разом з деякими іншими регіонами може увійти до складу України, а російському народу конче потрібна денацифікація. Роман Стригунков говорить, що так вважає чимало росіян, хоча такі настрої в Росії зараз не надто розповсюджені

«Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв ексклюзивне інтерв’ю у голови «Визвольного руху Бєлгородської республіки» Романа Стригункова. Це політично-громадський діяч, який з 2011 року виступає за вихід Бєлгородської області зі складу РФ та один з учасників Форуму Вільних Держав Постросії. Він брав активну участь у подіях Революції Гідності. У грудні 2013 року приїхав у Київ підтримати протестувальників, створив із громадян Росії «Російський легіон Євромайдану», у складі самооборони Євромайдану брав участь у вуличних боях з «беркутівцями». Саме тоді Роман Стригунков проголосив початок непримиренної «боротьби з Путіним та імперськими амбіціями Росії». Після чого дорога додому для нього була закрита. В Росії його оголосили у розшук «за заклики до екстремістської діяльності та керівництво екстремістською організацією», а також участь у діяльності «Правого сектору».

До початку повномасштабного російського вторгнення він жив в України, отримавши статус політичного біженця. За його словами, ще у 2014 році він намагався створити «Російський легіон» та деякі інші проєкти, але не отримав підтримки з боку керівництва України. Як і українського громадянства.

У березні 2022 року Роман Стригунков виїхав до Німеччини, де наразі веде інформаційну боротьбу проти путінського режиму. На відміну від більшості відомих російських опозиціонерів він виступає за розпад РФ, вважаючи, що тільки у такому вигляді можливе існування цивілізованих, демократичних країн на території сучасної Російської Федерації.

До подій Євромайдану він брав активну участь у протестах в Росії 2011—2013, в акціях на Болотній у Москві. Зокрема, організовував низку політичних акцій у Бєлгороді у 2011-2013 роках під гаслами: «Досить годувати Москву», «Проти 282 статті та репресій», «Пам’яті жертв політичних репресій та Громадянської війни». В Україні співпрацював з низкою національно-патріотичних партій та організацій. Зокрема, був співорганізатор маршів на честь УПА в 2012-2013 в Харкові та Полтаві.

За словами Романа Стригункова, учасники «Визвольного руху Бєлгородської республіки» є не тільки на території цієї області, а й у Москві та Санкт-Петербурзі.

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Актуальна тема для росіян та світу — розпад РФ

Усі імперії колись розвалюються. Російська не є виключенням. Розпад Російської Федерації — вкрай актуальна тема, про що зараз починають говорити в Росії й до чого має готуватися світ. Ця ідея стала головною в інтерв’ю керівника «Визвольного руху Бєлгородської республіки».

— Тема зараз злободенна й актуальна. Якщо, навіть, сам «кремлівський дід» цю тему неодноразово підіймав на пресконференціях, тобто він про це говорить, значить у кабінетах на «Старій площі» у Москві вони цю тему дійсно обговорюють. Розробляють різні варіанти, конфігурації. Думаю, що вони серйозно до цього відносяться на противагу тому, як про це пишуть в інтернеті. «Бєлгородська народна республіка» — це такий мем, який свого часу закинув в мережу Стерненко, щоб усі посміятися. Але ми бачимо, що ситуація виходить за межі якихось мемчиків, гумору та сатири. Ми вважаємо, що є усі можливості протягом року-двох, а можливо й раніше, сформувати таке буферне утворення. І скоріш за все РФ, точніше Московія, сама буде у цьому зацікавлена, — пояснив Роман Стригунков.

Чому цей визвольний рух не разом з РДК та Легіоном «Свобода Росії»

Він заявив, що «Визвольний рух Бєлгородської республіки» не має ніякого відношення до Російського добровольчого корпусу (РДК), легіону «Свобода Росії» та «Сибірського батальйону». Нагадаємо, що 12 березня бійці цих добровольчих формувань перетнули українсько-російський кордон, проникли вглиб території Росії на 42 км, та понад тиждень вели жорстокі бої з підрозділами російської армії на території Бєлгородської та Курської областей, утримуючи кілька населених пунктів. Роман Стригунков пояснив це тим, що представники його руху не впевнені у тому, що цілі керівників цих військових антипутінських формувань співпадають з цілями «Визвольного руху Бєлгородської республіки» щодо розпаду Російської федерації.

— Ми не достатньо переконані, що їх цілі збігаються з нашими… Ми виступаємо за демонтаж РФ. Із самої назви легіону «Свобода Росії» ми робимо висновки, що ці хлопці не до кінця розуміють майбутню геополітичну катастрофу. З розвалом РФ зміниться уся геополітична конфігурація Євразійського континенту. Зачепить вона і Китай, і Європу — ділити будуть жорстко та зі смаком, — зазначив Роман Стригунков.

Де знаходиться найкраще місце для Путіна

Представник «Визвольного руху Білгородської республіки» вважає Володимира Путіна воєнним злочинцем, а найкращим місцем для нього вважає не Гаагу, а шибеницю.

— Його місце не тільки на міжнародному суді у Гаазі, а й на шибениці — як крайньої форми соціальної справедливості. Тому, що ця людина 25 років знаходиться при владі, загубив життя двох-трьох поколінь, які точно будуть страждати від його нестерпних імперських амбіцій, — заявив Роман Стригунков.

На його думку, такі настрої в Росії зараз не надто розповсюджені. Проте, до того, як путінському режиму вдалося розкрутити маховик пропаганди у 2010-2011 році практично кожний третій мешканець Бєлгородської області підтримував ідею «Досить годувати Москву!»

— Нам дуже не подобалося засилля московського капіталу, російських олігархів, які викачували з нашої області усі гроші, заподіюючи величезну шкоду регіону, — додав Роман Стригунков.

«Холодильник» переможе «телевізор»

Відповідаючи на зауваження, що зараз не 2011 рік і рашистський угар охопив переважну більшість росіян, він відповів, що нещодавня «ситуація з яйцями» в Росії дає надію, що «холодильник» таки переможе «телевізор». І росіяни «почнуть хоч щось розуміти».

— Принаймні, така надія є. Треба відмітити, що у бєлгородців настільки «гнучкий» менталітет, що якби у 1999 році губернатором обрали Жириновського, а тоді за нього проголосували 19% бєлгородців, то вони би погодились й на нього. Зі всіма наслідками цього. Тобто, треба продумати ефективну контрпропаганду. Ми зараз над цим працюємо, — пояснив представник «Визвольного руху Білгородської республіки».

Дерашитизація росіян за прикладом денацифікації німців

Відповідаючи на питання, чи потрібна дерашитизація росіян після розпаду РФ за прикладом денацифікації німців після Другої світової війни, Роман Стригунков погодився, що без неї не обійтися. Щобільше, він запропонував ярих путлєровців та рашистів помістити у спеціальні «резервації» і поступово з ними працювати, якщо вони до того не загризуть один одного.

— Для особливо фанатичних рашистів потрібно створити окремі резервації і працювати з ними там… Особливо божевільним виділити якийсь район Бєлгородщини й хай вони там собі будують «Велику Росію». Вони неодмінно зжеруть один одного. Коли в них не буде образа ворога, вони один одного неодмінно загризуть. Будуть знаходити все нові й нові механізми для само репресій… Денацифікація російському народу потрібна, — вважає Роман Стригунков.

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Рашистів повно і в Німеччині, і вони користуються можливостями західної демократії

Відповідаючи на питання щодо настроїв серед російської діаспори у Німеччині, де останні два роки знаходиться Роман Стригунков, він зауважив, що божевільних рашистів там повно, а російські пропагандисти почувають себе в цій країні вільно, користуючись можливостями західної демократії.

— Я в Німеччині інколи побоююся говорити у громадських місцях російською мовою… Тому що почастішали випадки, коли говорю телефоном, до мене можуть підійти якісь божевільні «товариші» й кричати, що Зеленський «фашист»… Колбаснікова тут вільно тусується зі своєю шоблою. Є така придуркувата дама — збирає гроші серед тамтешніх росіян на «наших мальчіков». Проблема у тому, що у Німеччині справжня демократія і плюралізм. А тому, по суті, з ними нічого не можна зробити… Якщо тільки вони відкрито не закликають до війни. Поки що вони намагаються себе стримувати у висловлюваннях, розуміючи, що їх можуть депортувати, — зауважив Роман Стригунков.

Він розповів історію однієї такої скандальної рашистки, яка всіляко підтримувала агресію Путіна в Інстаграмі і яку депортували з Німеччини в Росію. Там вона швидко зрозуміло, що нормально жити в цій країні неможливо й швидко виїхала за кордон.

— Вона ходила тут з прапорами, кричала, що «Росія переможе». В Німеччині працювала здається повією. Її вислали в Росію. Вже звідти вона в Інстаграмі писала, що помилилася, і що Росія з телевізора виявилася не тою державою, в якій їй хотілось би жити. Зараз вона виїхала в Саудівську Аравію і вже постить картинки звідти, — розповів керівник визвольного руху Бєлгородщини.

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США не зацікавлені у розпаді РФ

Говорячи про те, які події у РФ можуть привести до її розпаду та хто у цьому зацікавлений, Роман Стригунков нагадав про події 33 річної давнини, коли президент США Джордж Буш, виступаючи в українському парламенті у 1991 році вмовляв депутатів Верховної Ради не голосувати за незалежність України. США тоді не були зацікавлені у розпаді СРСР, побоюючись, що це може привести до втрати контролю над радянською ядерною зброєю.

— Проте, стався конфлікт серед радянських еліт, у тому числі республіканських, і у грудні 1991 року СРСР розвалився. Таким же чином, гадаю, буде все відбуватися і з РФ — конфлікт еліт. Еліти зараз незадоволені. Вони багато чого можуть говорити на телеканалах, проте при особистих зустрічах говорять зовсім інше. Можемо пригадати хоча б розмову продюсера Пригожина з татарським олігархом… — зауважив Роман Стригунков.

Помилка Миколи II, яку повторив Путін

На зауваження щодо різниці у ситуації, адже у 1991 році в СРСР була відносна демократія, а наразі у РФ створена жорстка поліцейська держава, де все під контролем спецслужб, як у сталінські часи, він нагадав про фатальну помилку російського царя Миколи II.

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— Ми чекали від Путіна катастрофічної помилки. Таку ж помилку свого часу скоїв російський цар Микола II, вплутавшись у Першу світову війну. Тоді в Росії теж була поліцейська держава, пройшла революція, Росія програла війну з Японією… Проте, таки відбулася нова революція і цар відрікся від влади. А тому, виключати розвитку якогось динамічного, катастрофічного для РФ процесу не можна, — заявив Роман Стригунков.

Він додав, що «Визвольний рух Бєлгородської республіки» для того, щоб прискорити цей процес та розпад Росії працює в інформаційному полі.

Росія — агресор, і в цій війні окрім Путіна винен і російський народ

На питання, щодо того, чи визнає він Росію винною в агресивній війні проти України та яке відношення його руху до злочинів, що чинить в Україні російська армія, Роман Стригунков погодився, що вина за розв’язану російсько-українську війну цілком лежить на Росії.

— Це безумовно авантюра з боку Путіна. Війна нікому не була потрібна. Досі незрозуміло — навіщо він це зробив. Чи то для того, щоб створити образ ворога та на цьому об’єднати росіян. Чи то для утримання своєї влади. Скоріш за все для пояснення цього злочину підходять обидві ці версії, - заявив Роман Стригунков.

А на уточнювальне питання, чи вважає він російський народ винним у тому, що той допустив цю війну, адже Путін був обраний народом і у своїй більшості російський народ підтримує путінську агресію, він відповів, що згоден з цим твердженням.

— Так вина безумовно є. Від цього ніяк не можливо відвертітися. І скоріш за все, після скорої, як мені здається, поразки РФ, доведеться розраховувати репараціями, можливо якимось територіями… Я думаю, що можливо, Кубань, частина Воронезької та Бєлгородської областей увійдуть до складу України… Зараз ситуація розвивається такими темпами, що виключати нічого не можна. Той же Приморський край може відійти Китаю — це взагалі то історично китайська територія. Сахалін та Куріли — Японії. Карелія — Фінляндії. Гадаю, якщо там провести референдум, то місцеві жителі на 146% це підтримають, — зауважив Роман Стригунков.

Чи зможуть українці пробачити росіянам

На питання «Кременчуцького Телеграфа», чи зможуть українці коли-небудь вибачити російський народ та чи можливе повернення колишніх відносин між нашими народами, він згадав, що таке примирення відбулося між німцями та євреями після Другої світової війни.

— Німеччина повністю розрахувалася за свої злочини та розкаялася. Це залежатиме від того, як будуть налаштовані майбутні покоління. І як буде проведена денацифікація Росії… Але розраховуватися доведеться усіма активами. І це вже відбувається. В Європі та США арештували активи олігархів та державні активи РФ. Я вважаю, що розплата неминуча. І тому закликаю бєлгородців найскоріше виходити зі складу РФ, щоб не розплачуватися за цю злочинну війну, бо не ми її розпочинали. І вести Бєлгородщину до Європейського Союзу, чи якоїсь Балто-Чорноморської унії. Можливо створення Центрально-Чорноземної республіки чи будь-які інші конфігурації, - сказав голова «Визвольного руху Бєлгородської республіки».

Він зауважив, що його рух інформаційно підтримує РДК та Легіон «Свободи Росії», проте досі незрозуміло, яку позицію ці силові структури російської опозиції займають щодо «демонтажу РФ». Принаймні від їх керівників він не чув висловлень з цього приводу.

Хто в російській опозиції є справжнім опозиціонером

Роман Стригунков відповів на питання нашого видання щодо того, хто в російській опозиції є найбільш авторитетним для нього та учасників його визвольного руху. При цьому він зауважив, що у російської опозиції немає єдиного бачення щодо майбутнього Росії.

— Після 17 березня (день виборів Путіна — ред.)… я вважаю, що несистемна опозиція в Росії остаточно «злилася». Поведінка Юлії Навальної взагалі не відповідає ніяким моральним нормам. Ще 40 днів не пройшло, як її чоловіка вбили, а вона бігає, посміхається, селфі робить. І при цьому називає себе лідером опозиції. Я особисто її лідером не вважаю. У нас що — династії опозиціонерів? - висловився він.

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Лідер «Визвольного руху Бєлгородської республіки» заявив, що реальною опозицією в Росії є лише РДК та ЛСР, які є «справжньою, воєнізованою опозицією путінському режиму».

— Таку опозицію треба було Навальному створювати у 2011 році, коли у людей був емоційний підйом, опозиційний настрій… Щоб потім йти на Пітер… Але тоді нічого такого зроблено не було. А кульки й прапорці вже у 2012 році продемонстрували свою повну неефективність. Але вони продовжували грати в цю саму гру, яка була вигідна лише Кремлю. 17-го березня ми в цьому переконалися остаточно. Коли вони створювали картинку для путінських ЗМІ, і Путін сам подякував несистемній опозиції за те, що вони створили картинку масового голосування, — зауважив Роман Стригунков.

Де в СРСР був самий «смачний пломбір»

Представник «Визвольного руху Бєлгородської республіки» розповів, що Росстат нещодавно визнав Бєлгородську область регіоном-донором. Отже, Бєлгородщина продовжує «годувати» Москву. І розповів про своє дитинство — де саме він за часів СРСР спробував самий «смачний пломбір».

— Російська влада сама визнала за нашою областю економічну самостійність. Ми себе готові «прогодувати». У нас є залізна руда, сталь, родюча земля… Три горно-збагачуваних комбінати. У нас раніше були з Україною гарні партнерські відносини, планували будівництво спільного аеропорту «Слобожанщина». Свого часу ми могли вільно в’їжджати в Україну з бєлгородською пропискою… Я пам’ятаю, як в роки «перебудови» та у 90-х роках ми з батьком їздили у Харків в так званих «ковбасних» електричках, бо їсти у нас нічого не було… До речі, вперше той самий «смачний пломбір», як люблять згадувати «совки», я спробував саме у Харкові. Тому що у Бєлгороді такого смачного пломбіру тоді не було, — згадав Роман Стригунков.

Інтервенція в Росію — єдиний шлях для забезпечення безпеки світу

На останок розмови ми повернулися до питання щодо реакції Заходу на можливий розпад Росії та його постійні побоювання щодо контролю над ядерною зброєю РФ.

— Я думаю, що буде інтервенція з боку Заходу. Як у Громадянську війну. Можливо і Китай візьме у цьому участь разом з Казахстаном. А щодо ядерки — коли почався бунт Пригожина з Ростова, а ядерна зброя знаходилася у тому числі на території Воронезької та Бєлгородської областей. Тоді в Кремлі серйозно перелякалися — якщо він своїми танками захопить ядерне озброєння, то мало б нікому не здалося, — зауважив Роман Стригунков натякаючи, що керівництво Росії може легко втратити контроль над ядерною зброєю будь-якої хвилини й світу потрібно це усвідомлювати та бути у готовності цьому протидіяти.

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«Кременчуцький ТелеграфЪ» перед тим, як опублікувати це інтерв’ю запитав у Романа Стригункова, чи не боїться він якихось переслідувань або загрози своєму життю з боку російських спецслужб після оприлюднення його висловів та поглядів.

— Мені діватися нема куди… Про Бєлгородську республіку ми почали говорити ще у 2011 році на акції «Досить годувати Москву!». Тоді це пропустили, бо в Росії були більш-менш «вегетаріанські» часи. А зараз побоювання звісно є. Путін закликав феесбешників боротися з нами усюди, де б ми не знаходилися, — відповів голова «Визвольного руху Бєлгородської республіки».

Скоро буде гучно

Роман Стригунков додав, що найближчого часу «Визвольний рух Бєлгородської республіки» зробить гучні політичні заяви та організує масштабні дії, які хвилею пройдуть по усій країні та змусять російських громадян й увесь світ задуматися над майбутнім Російської Федерації. А точніше тих територіальних утворень, які будуть створені на її території після розвалу РФ. І тому вже зараз регіональним елітам варто до цього готуватися та обмірковувати, як краще облаштувати життя в незалежних національних республіках та областях. І з меншими втратами пережити цю трансформацію.

Нагадаємо, на так званих «президентських виборах» в Росії у березні 2024 року єдиному реальному кандидату «намалювали» понад 87% підтримки. Це буде вже п’ятим путінським терміном. Уперше він був обраний президентом у 2000 році й з того часу авторитарно керує сусідньою державою.