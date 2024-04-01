Розпад РФ наближається і про це говорить вже сам «кремлівський дід» — лідер «Визвольного руху Бєлгородської республіки»

«Досить годувати Москву», Росія буде платити репарації України та Путін має бути не в Гаазі, а на шибениці. Внаслідок розвалу Російської імперії Кубань разом з деякими іншими регіонами може увійти до складу України, а російському народу конче потрібна денацифікація. Роман Стригунков говорить, що так вважає чимало росіян, хоча такі настрої в Росії зараз не надто розповсюджені
«Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв ексклюзивне інтерв’ю у голови «Визвольного руху Бєлгородської республіки» Романа Стригункова. Це політично-громадський діяч, який з 2011 року виступає за вихід Бєлгородської області зі складу РФ та один з учасників Форуму Вільних Держав Постросії. Він брав активну участь у подіях Революції Гідності. У грудні 2013 року приїхав у Київ підтримати протестувальників, створив із громадян Росії «Російський легіон Євромайдану», у складі самооборони Євромайдану брав участь у вуличних боях з «беркутівцями». Саме тоді Роман Стригунков проголосив початок непримиренної «боротьби з Путіним та імперськими амбіціями Росії». Після чого дорога додому для нього була закрита. В Росії його оголосили у розшук «за заклики до екстремістської діяльності та керівництво екстремістською організацією», а також участь у діяльності «Правого сектору».
До початку повномасштабного російського вторгнення він жив в України, отримавши статус політичного біженця. За його словами, ще у 2014 році він намагався створити «Російський легіон» та деякі інші проєкти, але не отримав підтримки з боку керівництва України. Як і українського громадянства.
У березні 2022 року Роман Стригунков виїхав до Німеччини, де наразі веде інформаційну боротьбу проти путінського режиму. На відміну від більшості відомих російських опозиціонерів він виступає за розпад РФ, вважаючи, що тільки у такому вигляді можливе існування цивілізованих, демократичних країн на території сучасної Російської Федерації.
До подій Євромайдану він брав активну участь у протестах в Росії 2011—2013, в акціях на Болотній у Москві. Зокрема, організовував низку політичних акцій у Бєлгороді у 2011-2013 роках під гаслами: «Досить годувати Москву», «Проти 282 статті та репресій», «Пам’яті жертв політичних репресій та Громадянської війни». В Україні співпрацював з низкою національно-патріотичних партій та організацій. Зокрема, був співорганізатор маршів на честь УПА в 2012-2013 в Харкові та Полтаві.
За словами Романа Стригункова, учасники «Визвольного руху Бєлгородської республіки» є не тільки на території цієї області, а й у Москві та Санкт-Петербурзі.
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Усі імперії колись розвалюються. Російська не є виключенням. Розпад Російської Федерації — вкрай актуальна тема, про що зараз починають говорити в Росії й до чого має готуватися світ. Ця ідея стала головною в інтерв’ю керівника «Визвольного руху Бєлгородської республіки».
Він заявив, що «Визвольний рух Бєлгородської республіки» не має ніякого відношення до Російського добровольчого корпусу (РДК), легіону «Свобода Росії» та «Сибірського батальйону». Нагадаємо, що 12 березня бійці цих добровольчих формувань перетнули українсько-російський кордон, проникли вглиб території Росії на 42 км, та понад тиждень вели жорстокі бої з підрозділами російської армії на території Бєлгородської та Курської областей, утримуючи кілька населених пунктів. Роман Стригунков пояснив це тим, що представники його руху не впевнені у тому, що цілі керівників цих військових антипутінських формувань співпадають з цілями «Визвольного руху Бєлгородської республіки» щодо розпаду Російської федерації.
Представник «Визвольного руху Білгородської республіки» вважає Володимира Путіна воєнним злочинцем, а найкращим місцем для нього вважає не Гаагу, а шибеницю.
На його думку, такі настрої в Росії зараз не надто розповсюджені. Проте, до того, як путінському режиму вдалося розкрутити маховик пропаганди у 2010-2011 році практично кожний третій мешканець Бєлгородської області підтримував ідею «Досить годувати Москву!»
Відповідаючи на зауваження, що зараз не 2011 рік і рашистський угар охопив переважну більшість росіян, він відповів, що нещодавня «ситуація з яйцями» в Росії дає надію, що «холодильник» таки переможе «телевізор». І росіяни «почнуть хоч щось розуміти».
Відповідаючи на питання, чи потрібна дерашитизація росіян після розпаду РФ за прикладом денацифікації німців після Другої світової війни, Роман Стригунков погодився, що без неї не обійтися. Щобільше, він запропонував ярих путлєровців та рашистів помістити у спеціальні «резервації» і поступово з ними працювати, якщо вони до того не загризуть один одного.
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Відповідаючи на питання щодо настроїв серед російської діаспори у Німеччині, де останні два роки знаходиться Роман Стригунков, він зауважив, що божевільних рашистів там повно, а російські пропагандисти почувають себе в цій країні вільно, користуючись можливостями західної демократії.
Він розповів історію однієї такої скандальної рашистки, яка всіляко підтримувала агресію Путіна в Інстаграмі і яку депортували з Німеччини в Росію. Там вона швидко зрозуміло, що нормально жити в цій країні неможливо й швидко виїхала за кордон.
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Говорячи про те, які події у РФ можуть привести до її розпаду та хто у цьому зацікавлений, Роман Стригунков нагадав про події 33 річної давнини, коли президент США Джордж Буш, виступаючи в українському парламенті у 1991 році вмовляв депутатів Верховної Ради не голосувати за незалежність України. США тоді не були зацікавлені у розпаді СРСР, побоюючись, що це може привести до втрати контролю над радянською ядерною зброєю.
На зауваження щодо різниці у ситуації, адже у 1991 році в СРСР була відносна демократія, а наразі у РФ створена жорстка поліцейська держава, де все під контролем спецслужб, як у сталінські часи, він нагадав про фатальну помилку російського царя Миколи II.
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Він додав, що «Визвольний рух Бєлгородської республіки» для того, щоб прискорити цей процес та розпад Росії працює в інформаційному полі.
На питання, щодо того, чи визнає він Росію винною в агресивній війні проти України та яке відношення його руху до злочинів, що чинить в Україні російська армія, Роман Стригунков погодився, що вина за розв’язану російсько-українську війну цілком лежить на Росії.
А на уточнювальне питання, чи вважає він російський народ винним у тому, що той допустив цю війну, адже Путін був обраний народом і у своїй більшості російський народ підтримує путінську агресію, він відповів, що згоден з цим твердженням.
На питання «Кременчуцького Телеграфа», чи зможуть українці коли-небудь вибачити російський народ та чи можливе повернення колишніх відносин між нашими народами, він згадав, що таке примирення відбулося між німцями та євреями після Другої світової війни.
Він зауважив, що його рух інформаційно підтримує РДК та Легіон «Свободи Росії», проте досі незрозуміло, яку позицію ці силові структури російської опозиції займають щодо «демонтажу РФ». Принаймні від їх керівників він не чув висловлень з цього приводу.
Роман Стригунков відповів на питання нашого видання щодо того, хто в російській опозиції є найбільш авторитетним для нього та учасників його визвольного руху. При цьому він зауважив, що у російської опозиції немає єдиного бачення щодо майбутнього Росії.
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Лідер «Визвольного руху Бєлгородської республіки» заявив, що реальною опозицією в Росії є лише РДК та ЛСР, які є «справжньою, воєнізованою опозицією путінському режиму».
Представник «Визвольного руху Бєлгородської республіки» розповів, що Росстат нещодавно визнав Бєлгородську область регіоном-донором. Отже, Бєлгородщина продовжує «годувати» Москву. І розповів про своє дитинство — де саме він за часів СРСР спробував самий «смачний пломбір».
На останок розмови ми повернулися до питання щодо реакції Заходу на можливий розпад Росії та його постійні побоювання щодо контролю над ядерною зброєю РФ.
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«Кременчуцький ТелеграфЪ» перед тим, як опублікувати це інтерв’ю запитав у Романа Стригункова, чи не боїться він якихось переслідувань або загрози своєму життю з боку російських спецслужб після оприлюднення його висловів та поглядів.
Роман Стригунков додав, що найближчого часу «Визвольний рух Бєлгородської республіки» зробить гучні політичні заяви та організує масштабні дії, які хвилею пройдуть по усій країні та змусять російських громадян й увесь світ задуматися над майбутнім Російської Федерації. А точніше тих територіальних утворень, які будуть створені на її території після розвалу РФ. І тому вже зараз регіональним елітам варто до цього готуватися та обмірковувати, як краще облаштувати життя в незалежних національних республіках та областях. І з меншими втратами пережити цю трансформацію.
Нагадаємо, на так званих «президентських виборах» в Росії у березні 2024 року єдиному реальному кандидату «намалювали» понад 87% підтримки. Це буде вже п’ятим путінським терміном. Уперше він був обраний президентом у 2000 році й з того часу авторитарно керує сусідньою державою.
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