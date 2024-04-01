У Кременчуці Opel збив 9-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу

Сьогодні, 18:50 Переглядів: 1 047 Коментарів: 1

1 квітня близько 17.00 на вулиці Івана Приходька у Кременчуці Opel, під керуванням 34-річного місцевого, збив 9-річну дівчинку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переходу, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Внаслідок ДТП дитина постраждала, її ушпиталили для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості травм.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання про початок провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що на вихідних у Градизьку дитина на самокаті потрапила під колеса автівки.