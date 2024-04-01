Наркотиків на 150 млн грн: поліція затримала 26 наркодилерів

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 304 Коментарів: 1

Спецоперацію провели на території дев’ятнадцяти областей, серед них і Полтавська

Протягом двох місяців працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, спільно із територіальними управліннями боротьби з наркозлочинністю та кримінальним блоком Головного управління Національної поліції провели спільну спецоперації та території 19 областей України. На офіційному сайті Національної поліції України йдеться, що вдалося затримати 26 наркодилерів, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад 100 мільйонів гривень.

«Послуги з продажу наркотиків та психотропів спільники рекламували через десятки Телеграм-каналів. З допомогою месенджера наркоділки отримували замовлення та оптимізували процес доставки «товару» покупцям через сервіси поштових відправлень та закладки», — йдеться у повідомленні.

Поліцейським вдалося ліквідувати п’ять нарколабораторій та вилучити понад 85 кілограмів наркотиків та психотропів.

«Це 420 тисяч разових доз, вартість яких за цінами «чорного» ринку сягає понад 150 мільйонів гривень, а також зброю, гранати та набої», — повідомляють поліцейські.

Санкція статті, за якою фігурантам висунули обвинувачення передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.