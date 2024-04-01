Наркотиків на 150 млн грн: поліція затримала 26 наркодилерів

Протягом двох місяців працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, спільно із територіальними управліннями боротьби з наркозлочинністю та кримінальним блоком Головного управління Національної поліції провели спільну спецоперації та території 19 областей України. На офіційному сайті Національної поліції України йдеться, що вдалося затримати 26 наркодилерів, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад 100 мільйонів гривень.
Поліцейським вдалося ліквідувати п’ять нарколабораторій та вилучити понад 85 кілограмів наркотиків та психотропів.
Санкція статті, за якою фігурантам висунули обвинувачення передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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