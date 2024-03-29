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Патрульні у Кременчуці затримали чергового закладчика

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 119

 

При собі чоловік мав 30 згортків з наркотиками

Сьогодні, 29 березня, у Кременчуці близько 13.00 у гаражному кооперативі по вулиці Українській патрульні поліцейські затримали чоловіка із наркотиками. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

 

За інформацією правоохоронців, чоловік побачив патрульних та почав від них тікати. Під час перевірки поліцейські виявили у чоловіка 30 згортків із наркотиками та встановили, що він причетний до розповсюдження закладок.

 

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, днями у Кременчуці поліція затримала чоловіка, який розповсюджував наркотики.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: Кременчук наркотики закладки затримання патрульна поліція
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