Патрульні у Кременчуці затримали чергового закладчика

Сьогодні, 29 березня, у Кременчуці близько 13.00 у гаражному кооперативі по вулиці Українській патрульні поліцейські затримали чоловіка із наркотиками. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За інформацією правоохоронців, чоловік побачив патрульних та почав від них тікати. Під час перевірки поліцейські виявили у чоловіка 30 згортків із наркотиками та встановили, що він причетний до розповсюдження закладок.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, днями у Кременчуці поліція затримала чоловіка, який розповсюджував наркотики.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.