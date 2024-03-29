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Надзвичайні новини

У Кременчуці поліція затримала чоловіка, який розповсюджував наркотики

Сьогодні, 12:46 Переглядів: 120

 

Чоловікові загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Кременчуці поліція затримала чоловіка, який розповсюджував наркотики. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліціянти вилучили наркотики та інші речові докази, що підтверджують його причетність до вчинення злочину. Вилучені наркотики (PVP) направили на експертне дослідження.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частини 2 статті 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно у кременчужанина виявили наркотики та пістолет.

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Автор: Дарія Згура
Теги: наркотики поліція затримали
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