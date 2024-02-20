У кременчужанина виявили наркотики та пістолет — патрульна поліція

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Поліцейські зупинили авто чоловіка під час патрулювання

Учора правоохоронці патрульної поліції Кременчука виявили у чоловіка наркотики та пістолет. Про це повідомляють у пресслужбі поліції.

Під час патрулювання на вулиці Європейській поліцейські зупинили легковий автомобіль. Під час його поверхневого огляду правоохоронці виявили пістолет та два пакети із наркотиками.

Для проведення експертизи на місце події патрульні викликали оперативників.

Нагадаємо, у січні патрульні зупинили 18-річного кременчужанина, який мав при собі 4 згортки з наркотиками.