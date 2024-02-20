Хокейний клуб «Кременчук» переміг київського «Сокола» на виїзді

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19 лютого хокейний клуб «Кременчук» переміг київський «Сокіл» з рахунком 5:4. Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.

У федерації запевняють, що це була найзахопливіша гра у нинішньому регулярному чемпіонаті. Кременчуцькі гравці Віталій Лялька і Денис Матусевич двічі переграли столичного Богдана Дьяченка і принесли «Кременчуку» першу перемогу над принциповим опонентом у цьому регулярному сезоні.

Зустрілися команди на арені київського Палацу спорту за присутності 1500 глядачів.

«Сокіл» (Київ) — «Кременчук» — 4:5 Б (1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби:

0:1 — Лялька (Кривошапкін, Целогородцев)

03:58. 0:2 — Геворкян (Піддубний, Абаджян)

05:25. 1:2 — Жеребко (Толстушко, Бондарєв)

13:50. 1:3 — Лялька (Матусевич, Матвієнко, — більш.)

20:51. 2:3 — Слюсар (Вол. Алексюк, — більш.)

26:34. 3:3 — Захаров (Толстушко, Ромащенко)

30:09. 3:4 — Матвієнко (Матусевич, — більш.)

36:05. 4:4 — Захаров (Бородай, — більш.)

56:46. 4:5 — Матусевич (переможний булліт)

Огляд матчу можна переглянути на відео.

Нагадаємо, 15 лютого у Кременчуці на арені «Айсберг» «Кременчук» з рахунком 3:1 переміг у херсонського «Дніпра».