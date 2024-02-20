Хокейний клуб «Кременчук» переміг київського «Сокола» на виїзді

19 лютого хокейний клуб «Кременчук» переміг київський «Сокіл» з рахунком 5:4. Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.
У федерації запевняють, що це була найзахопливіша гра у нинішньому регулярному чемпіонаті. Кременчуцькі гравці Віталій Лялька і Денис Матусевич двічі переграли столичного Богдана Дьяченка і принесли «Кременчуку» першу перемогу над принциповим опонентом у цьому регулярному сезоні.
Зустрілися команди на арені київського Палацу спорту за присутності 1500 глядачів.
«Сокіл» (Київ) — «Кременчук» — 4:5 Б (1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Шайби:
Огляд матчу можна переглянути на відео.
Нагадаємо, 15 лютого у Кременчуці на арені «Айсберг» «Кременчук» з рахунком 3:1 переміг у херсонського «Дніпра».
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